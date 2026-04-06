Stabat Mater in Bad Sobernheim Grandiose und bewegende Aufführung an Gründonnerstag Bernd Hey 06.04.2026, 13:00 Uhr

i Unter dem Kreuz in der Matthiaskirche: Die Aufführung des Stabat Mater durch mehr als 70 Akteure war ein grandioses Erlebnis. Bernd Hey. Bernd Hey.

Leidenschaftlich, bewegend und mit Inbrunst: Das Stabat-Mater-Konzert, das 70 Akteure der Chorinitiative Sobernheim, der Kantoreien Obere Nahe und Idar-Oberstein, zweier Instrumentalensemble und die Solisten gaben, ließ niemanden unberührt.

„Unter dem Kreuz“ – die Konzertaufführung Stabat Mater des 1944 geborenen Sir Karl W. P. Jenkins avancierte als ein epochales Werk in der proppenvollen Matthiaskirche am Gründonnerstag zu einem außergewöhnlich grandiosen und gesellschaftlichen Ereignis weit über die Kreisgrenzen hinaus.







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