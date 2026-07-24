Waldbrand bei Traisen Granaten, eine Mine und mehrere Kilo Munition gefunden Robert Neuber 24.07.2026, 12:00 Uhr

i Verkohlte Zustände im Wald über Traisen – und was im Boden liegen könnte und vor allem wo, das wird wohl nie bis ins letzte Detail geklärt werden. Robert Neuber

Im Waldbrandgebiet bei Traisen wird noch nach Kampfmittelrückständen gesucht. Es wurde auch schon einiges gefunden, wie der Kampfmittelräumdienst bestätigt. Mit den Örtlichkeiten hält man sich diskret, man möchte keine Sondengänger locken.

Der Teil der Waldbrandstelle, der auf Bad Kreuznacher Gemarkung liegt, ist ja noch nicht für Spaziergänger und Mountainbiker freigegeben. Bürgermeister Thomas Blechschmidt erklärte jüngst gegenüber dem Oeffentlichen Anzeiger, der Kampfmittelräumdienst sei noch auf der Suche und habe auch schon einiges gefunden.







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