Waldbrand bei Traisen
Granaten, eine Mine und mehrere Kilo Munition gefunden
Verkohlte Zustände im Wald über Traisen – und was im Boden liegen könnte und vor allem wo, das wird wohl nie bis ins letzte Deta
Verkohlte Zustände im Wald über Traisen – und was im Boden liegen könnte und vor allem wo, das wird wohl nie bis ins letzte Detail geklärt werden.
Robert Neuber

Im Waldbrandgebiet bei Traisen wird noch nach Kampfmittelrückständen gesucht. Es wurde auch schon einiges gefunden, wie der Kampfmittelräumdienst bestätigt. Mit den Örtlichkeiten hält man sich diskret, man möchte keine Sondengänger locken. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Teil der Waldbrandstelle, der auf Bad Kreuznacher Gemarkung liegt, ist ja noch nicht für Spaziergänger und Mountainbiker freigegeben. Bürgermeister Thomas Blechschmidt erklärte jüngst gegenüber dem Oeffentlichen Anzeiger, der Kampfmittelräumdienst sei noch auf der Suche und habe auch schon einiges gefunden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren