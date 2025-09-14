Wohnen im Dorf, aber in Stadtnähe und mit allen Vorteilen einer guten Infrastruktur, das bietet die Wohnanlage Gräfenbachquartier in der Arthur-Rauner-Straße in Hargesheim.

Auf breites Interesse stieß der Besichtigungstermin in der neuen Wohnanlage Gräfenbachquartier in der Arthur-Rauner-Straße. In Stadtnähe und mit Lebensmittelmärkten, Arzt, Apotheke und Bankfiliale vor der Tür sind die Wohnungen nicht nur für Senioren attraktiv, die mit dem Gedanken spielen, ihr Haus auf dem Land aufzugeben.

i Verdichtetes Bauen in ansprechender Form und im KfW Effizienzhaus-Standard 40: Verteilt auf sieben Häuser sind im Gräfenbachquartier 72 neue Wohnungen entstanden. Christine Jäckel

Hargesheim verfügt über eine Kita, eine Grundschule und ein ausgeprägtes Vereinswesen, das macht die Gemeinde auch für junge Familien interessant. In überschaubaren Einheiten finden sich, verteilt über sieben Häuser, 72 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Die Zwei- und Vierzimmerwohnungen haben zwischen 65 und 118 Quadratmeter Wohnfläche, zudem gibt es Penthouse-Wohnungen. Alle Wohnungen haben Balkon oder eine Terrasse mit möglichem Gartenanteil. „Wir haben hochwertige Ausstattung unter anderem bei den Eingangstüren, Böden und Bädern, die Wohnungen sind attraktiv sowohl für die eigene Nutzung als auch zum Vermieten“, erklärt Petra Mohns, Geschäftsführerin der GWS Hausverwaltung. Fußbodenheizung und Raumthermostate sind Standard, alle Häuser haben in den Wohnungen große Abstellräume, wodurch der Gang in den Keller entfällt.

i In einem der sieben Häuser sind zwei Musterwohnungen möbliert. Christine Jäckel

Zwei halb offene Tiefgaragen bieten 108 Stellplätze, in absehbarer Zeit werden Ladestationen für Auto und Elektrofahrrad eingerichtet. Die Wohnungen sind barrierearm, einige auch rollstuhlgerecht und jedes der sieben Häuser hat einen Aufzug. Ortsbürgermeister Haiko Grün und Bürgermeister Markus Lüttger gehörten zu den Gästen beim Besichtigungstermin und zeigten sich erfreut über die Umsetzung des Vorhabens. Durch das Projekt, das die Casa Quattro GmbH Bad Kreuznach entwickelt und an die SRN Immobilien II, eine Tochter der Sparkasse Rhein Nahe, verkauft hat, konnte die Ortsgemeinde eine große Parzelle im Mischgebiet „Auf dem Bauernstück“ veräußern. Vermarktung und Vermietung der Wohnungen übernimmt die GWS Hausverwaltung der Sparkasse. Einige Wohnungen waren beim Besichtigungstermin bereits reserviert.