Meinung zum Stadtratsbeschluss
Gradierwerk-Kürzung ist keine Lösung fürs Salinental
Harald Gebhardt
Harald Gebhardt
Jens Weber. MRV

Die Gradierwerke sind touristisches Markenzeichen und historisches Erbe der Stadt. Das sollte man aufwerten und touristisch besser vermarkten, kommentiert unser Redakteur Harald Gebhardt die Entscheidung des Stadtrats.

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Bad Kreuznach. „Wer soll das bezahlen? Diese Frage ist natürlich auch bei den Gradierwerken berechtigt. Und immer dann, wenn es darum geht, einen Teil davon zu opfern, wird es im Stadtrat hochemotional. Nicht überraschend, sondern verständlich. Denn die Salinen sind mit den Brückenhäusern das touristische Markenzeichen der Stadt – und ihr 300-jähriges Erbe.

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