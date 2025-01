Landgericht Bad Kreuznach „Gott hat mir befohlen, das Haus anzuzünden“ 10.01.2025, 15:00 Uhr

i Einem 43-Jährigen syrischer Herkunft werden mehrere gefährliche Straftaten zur Last gelegt, die er von Januar bis April in Bad Kreuznach begangen haben soll. Christine Jäckel

Er soll in einem Mehrparteienwohnhaus ein Feuer gelegt, Widerstand gegen Polizisten geleistet und Verwandte damit bedroht haben, sie zu schlachten: Der 43-jährige Beschuldigte ist nach Einschätzung eines Gutachters nicht schuldfähig.

Am 13. Januar letzten Jahres brannte der Dachstuhl eines der repräsentativen Wohnhäuser aus der Gründerzeit, die das Bild der Viktoriastraße in Bad Kreuznach prägen. Ein 43-Jähriger syrischer Herkunft, der zum damaligen Zeitpunkt mit Frau und Kindern in der Dachgeschosswohnung lebte, ist wegen des Vorwurfs der Brandstiftung und weiterer gefährlicher Straftaten vor dem Landgericht Bad Kreuznach angeklagt.

