Präsident Weyand hört auf Golfclub Nahetal ist stolz auf Anlage mit viel Technik Norbert Krupp 11.03.2026, 17:00 Uhr

i Präsident Horst Weyand (links) legt nach elf Jahren an der Spitze des Golfclubs Nahetal sein Amt in jüngere Hände. Klubmanager Manfred Rapp (rechts) wird Ende Juni nach 18 Jahren in den Ruhestand treten. NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Die Bilanz, die Präsident Horst Weyand vorlegt, kann sich sehen lassen: Der Golfclub Nahetal in Bad Münster-Ebernburg ist schuldenfrei, seine Anlage zählt zu den schönsten Deutschlands. Wassermanagement und Scope-Halle waren Zukunftsinvestitionen.

Horst Weyand feiert demnächst seinen 71. Geburtstag. Nach zwölf Jahren im Vorstand des 1971 gegründeten Golfclub Nahetal (GC) – zunächst ein Jahr als Schatzmeister und dann elf Jahre als Präsident – will er sein Amt ein Jahr vor Ende der Wahlperiode in jüngere Hände legen.







