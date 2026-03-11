Die Bilanz, die Präsident Horst Weyand vorlegt, kann sich sehen lassen: Der Golfclub Nahetal in Bad Münster-Ebernburg ist schuldenfrei, seine Anlage zählt zu den schönsten Deutschlands. Wassermanagement und Scope-Halle waren Zukunftsinvestitionen.
Lesezeit 3 Minuten
Horst Weyand feiert demnächst seinen 71. Geburtstag. Nach zwölf Jahren im Vorstand des 1971 gegründeten Golfclub Nahetal (GC) – zunächst ein Jahr als Schatzmeister und dann elf Jahre als Präsident – will er sein Amt ein Jahr vor Ende der Wahlperiode in jüngere Hände legen.