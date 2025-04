Goldschmiedemeisterin stellt Unikate in Handarbeit her

Sandra Schiffer ist Goldschmiedemeisterin und stellt in ihrem „Atelier Zwei & Neunzig“ verschiedene Schmuckstücke, darunter auch Auftragsarbeiten, her. Für Interessierte bietet sie im Juni und Juli Workshops zum Erstellen eines Edelsteinarmbands an.

Ketten, (Trau-)Ringe, Armbänder: Diese und weitere Schmuckstücke fertigt Sandra Schiffer in ihrem „Atelier Zwei & Neunzig“ an. Die 32-Jährige hat 2008 mit ihrer Ausbildung zur Goldschmiedin begonnen, 2016 folgte der Meister.

„Ich bin unglaublich kreativ“, sagt Schiffer über sich selbst im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Kreativität setzt sie in ihrem Atelier ein. Das befindet sich seit fast zwei Jahren übergangsweise in ihrem Elternhaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg. Sie selbst wohnt in Niedermoschel. Zuvor hatte sie Räume am Kapitän-Lorenz-Ufer, musste dort aus privaten Gründen schließen, sagt sie. Aktuell ist sie auf der Suche nach einem Atelier – am liebsten in Nieder- oder Obermoschel. Übrigens: benannt ist das Atelier nach ihrem Geburtsjahr.

„Mich faszinieren die Geschichten hinter den Menschen“, sagt sie. Das mag die Goldschmiedemeisterin an ihrem Beruf besonders. Zurzeit treffe sie ihre Kunden meist in deren Zuhause. Häufig habe sie emotionale Termine, bei denen es um Trauerfälle und Erbstücke geht, die sie verarbeitet. Aber auch Treffen für Tauf- oder Geburtsgeschenke kommen nicht zu kurz. „Ich habe ein Gespür für Menschen“, fügt sie hinzu. Von bestimmten Merkmalen oder Vorlieben könne sie etwa darauf schließen, welche Art von Schmuckstück der Person gefallen könnte. Gleichzeitig müsse es auch optisch zum Typ passen.

Alle Schmuckstücke, die die Goldschmiedin anfertigt, sind Unikate, erklärt die 32-Jährige. Die Edelsteine bezieht sie aus Idar-Oberstein, die Edelmetalle, darunter Gold, Silber, Platin und Palladium, aus dem Süden Deutschlands. Das teuerste Schmuckstück, was sie entworfen hat, kostete den Kunden, aufgrund des Gewichts des Metalls, den Edelsteinen und Nebenarbeiten, wie etwa Gravuren, fast 10.000 Euro. Doch das war nicht das aufwendigste Produkt. Für eine Auftragsarbeit hat die Goldschmiedemeisterin unter anderem mit Bernsteinen einen Anhänger in Form von Thors Hammer gefertigt, den man sogar öffnen kann.

Sandra Schiffer übernimmt in ihrem Atelier die Herstellung des Schmucks. Steinfassen und Gravieren mit der Hand überlässt sie einer Edelsteinfasserin und einem ausgebildeten Handgraveur. Sie besitzt zwar eine Maschine, um Trauringe innen zu gravieren, aber für die Arbeiten auf der Außenseite gibt sie die Ringe einem Experten. Beim Gravieren mit der Hand werde im Übrigen tiefer gestochen, sodass der Schriftzug bei dauerhaftem Tragen länger hält, als beim Gravieren mit der Maschine, erläutert sie.

Wie viel Zeit sie für ein Schmuckstück braucht, sei ganz unterschiedlich. Bei einem „simplen Silberring“ brauche sie etwa zwei Stunden. Es komme auf den Aufwand und die Fremdarbeiten, wie etwa Gravuren, an. „Nach oben ist alles offen“, erklärt sie.

„Ich weiß meinen Weg zu gehen.“

Goldschmiedemeisterin Sandra Schiffer

Ihre Kunden kommen überwiegend aus dem Kreis Bad Kreuznach, darunter sind auch einige Stammkunden. Schiffer hat aber auch schon Schmuck etwa nach Wiesbaden und Ahrweiler verkauft. Doch die Goldschmiedemeisterin fertigt nicht nur Auftragsarbeiten an, sondern auch das, worauf sie persönlich Lust hat. Diesen Schmuck präsentiert sie dann in ihrem Online-Shop, erklärt sie.

Sandra Schiffer berichtet, dass sie in der Vergangenheit häufig verbal gebremst worden sei. „Ist das nicht verlorene Zeit? Kauft das jemand?“, fragten etwa Leute. Das habe besonders kurz vor der Eröffnung ihres Ateliers damals in Niedermoschel zugenommen, berichtet sie. Doch statt sich davon demotivieren zu lassen, habe sie das Ganze eher motiviert. Natürlich sei das auch im Unterbewusstsein angekommen, aber: „Ich weiß meinen Weg zu gehen“, betont die 32-Jährige. Im Jahr 2023 wurde sie zu einer Ausstellung in Mailand eingeladen, bei der sie ihren Schmuck präsentierte. „Es war eine schöne Erfahrung“, blickt sie zurück. Zudem fühlte sie sich nach der Reise auch bestärkt in dem, was sie tut. „Ich liebe es, qualitativ hochwertigen und anspruchsvollen Schmuck herzustellen.“

Workshops für ein Edelsteinarmband

Sandra Schiffer bietet für 14. Juni und 12. Juli Workshops von je drei Stunden zum Erstellen eines eigenen Edelsteinarmbands an. Bei den Terminen können die Teilnehmer individuelle Edelsteinarmbänder mit personalisiertem Silberanhänger herstellen. Dazu gibt es einen Leitfaden über die Bedeutung der einzelnen Steine. Fotografin Nathalie Gabelmann von Bunt & herzlich schießt außerdem noch Erinnerungsfotos. All das sowie die benötigten Materialien und Getränke und Snacks sind im Preis von 149 Euro pro Person inbegriffen. Die Kurse finden jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Schulstraße 11 in Niederhausen statt. Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter atelier92.de