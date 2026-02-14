Kosten werden gedrittelt
Götzenfelsbrücke bei Norheim kann saniert werden
Die Götzenfelsbrücke wird nach der Sanierung weiterhin von Radlern und Fußgängern genutzt werden können. BKSE, Gemeinde Norheim
Die Götzenfelsbrücke wird nach der Sanierung weiterhin von Radlern und Fußgängern genutzt werden können. BKSE, Gemeinde Norheim und die Verbandsgemeinde Rüdesheim haben sich über die Renovierungskosten geeinigt.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Götzenfelsbrücke zwischen Bad Münster-Ebernburg und Norheim ist schon lange sanierungsbedürftig. Nun haben sich Bad Kreuznach, die Ortsgemeinde Norheim und die VG Rüdesheim geeinigt, wer für die Renovierung aufkommt.

Lesezeit 1 Minute
Endlich gibt es eine Lösung für die Götzenfelsbrücke zwischen Bad Münster am Stein-Ebernburg und Norheim. Die Brücke ist seit langem ein Sanierungsfall. Doch im Zuge der Eingemeindung von Bad Münster am Stein-Ebernburg und der Auflösung der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg war es lange Zeit unklar, wer für die Kosten der Renovierung aufkommt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren