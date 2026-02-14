Die Götzenfelsbrücke zwischen Bad Münster-Ebernburg und Norheim ist schon lange sanierungsbedürftig. Nun haben sich Bad Kreuznach, die Ortsgemeinde Norheim und die VG Rüdesheim geeinigt, wer für die Renovierung aufkommt.
Endlich gibt es eine Lösung für die Götzenfelsbrücke zwischen Bad Münster am Stein-Ebernburg und Norheim. Die Brücke ist seit langem ein Sanierungsfall. Doch im Zuge der Eingemeindung von Bad Münster am Stein-Ebernburg und der Auflösung der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg war es lange Zeit unklar, wer für die Kosten der Renovierung aufkommt.