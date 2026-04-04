„Woher nehmen und nicht stehlen?“, muss sich die Verbandsgemeinde fragen, um den Haushalt ausgeglichen und genehmigungsfähig zu gestalten. Ein probates Mittel ist eine Anhebung der Steuer fürs Vergnügen.
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Eine Anhebung der Vergnügungssteuer sei der beste Weg, zusätzliche Einnahmen für die Verbandsgemeinde zu erzielen, so die Meinung der SPD im VG-Rat Langenlonsheim-Stromberg. Über deren entsprechenden Antrag diskutierte der Verbandsgemeinderat. Weitere Einnahmen oder wirksame Einsparungen sind notwendig, um die Auflagen der Kommunalaufsicht zu erfüllen.