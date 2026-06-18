Globus will seinen Logistikstandort in Bingen-Gaulsheim modernisieren und erweitern. Eine erste Hürde dafür wurde jetzt genommen.
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Die geplante Erweiterung des Globus-Logistikstandorts in Bingen-Gaulsheim hat in einer nicht öffentlichen Sitzung des Binger Planungsausschusses eine wichtige Hürde genommen. Nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen stimmten die Fraktionen dem Vorhaben grundsätzlich zu – allerdings nur unter der Bedingung, dass das Unternehmen zahlreiche Forderungen erfüllt.