Investition in Binger Standort Globus plant Erweiterung: Politik macht Auflagen Edgar Daudistel 18.06.2026, 16:00 Uhr

i Globus will sein Logistikzentrum am Standort Bingen erweitern. Edgar Daudistel

Globus will seinen Logistikstandort in Bingen-Gaulsheim modernisieren und erweitern. Eine erste Hürde dafür wurde jetzt genommen.

Die geplante Erweiterung des Globus-Logistikstandorts in Bingen-Gaulsheim hat in einer nicht öffentlichen Sitzung des Binger Planungsausschusses eine wichtige Hürde genommen. Nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen stimmten die Fraktionen dem Vorhaben grundsätzlich zu – allerdings nur unter der Bedingung, dass das Unternehmen zahlreiche Forderungen erfüllt.







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