Investition in Binger Standort
Globus plant Erweiterung: Politik macht Auflagen
Globus will sein Logistikzentrum am Standort Bingen erweitern.
Globus will sein Logistikzentrum am Standort Bingen erweitern.
Edgar Daudistel

Globus will seinen Logistikstandort in Bingen-Gaulsheim modernisieren und erweitern. Eine erste Hürde dafür wurde jetzt genommen. 

Lesezeit 1 Minute
Die geplante Erweiterung des Globus-Logistikstandorts in Bingen-Gaulsheim hat in einer nicht öffentlichen Sitzung des Binger Planungsausschusses eine wichtige Hürde genommen. Nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen stimmten die Fraktionen dem Vorhaben grundsätzlich zu – allerdings nur unter der Bedingung, dass das Unternehmen zahlreiche Forderungen erfüllt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren