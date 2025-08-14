Hat die Tradition der Weinmajestäten Bestand? Welche Erfahrungen machen aktuelle Amtsträgerinnen und Amtsträger, was muss sich ändern - und wie geht es generell Frauen, die in Weingütern (mit)arbeiten?

Einen außergewöhnlichen Blick auf das Amt von Weinmajestäten, auf die Zukunft der Tradition und auf die Rolle und das Selbstverständnis der Frauen in Weinbaubetrieben richtete eine Veranstaltung in Bingen auf Einladung der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Elisabeth Gräff. Proppenvoll war der Ratssaal auf Burg Klopp, prominent besetzt die Liste der Gesprächspartner, die quasi aktuelle Zeitzeugen sind: Die amtierende Deutsche Weinprinzessin Katharina Gräff von der Nahe, Rheinhessen-Weinkönig Levin McKenzie, Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün, das amtierende Binger „Prinzess Schwätzerchen“ als Ortsweinkönigin und Moderatorin Lena Göth aus Ingelheim, selbst ehemalige rheinhessische Weinprinzessin.

Die Ämter der gekrönten Häupter der Weinmajestäten scheinen in einer Krise zu stecken: In der Pfalz gab es gehörigen Aufruhr, als der Titel Weinkönigin in Weinbotschafterin oder -botschafter modernisiert werden sollte, in den Anbaugebieten Nahe und Sachsen fallen in diesem Jahr die Wahlen aus, weil niemand sich mehr um die Würde bewerben wollte - oder ist es eher eine Bürde? Diese Frage bewerteten die Gesprächsteilnehmer in Bingen aus eigener Sicht. Sie alle lieben ihr Amt, haben sich der Verantwortung bewusst gestellt und profitieren in ihrer Entwicklung davon. Doch auch die Schattenseiten wurden deutlich und ehrlich angesprochen: Mit der Regentschaft verbunden ist ein hoher bis enormer Zeitaufwand, der mit dem beruflichen und privaten Leben unter einen Hut zu bringen ist.

Es kommt auch zu Übergriffigkeiten

Vor allem bei Auftritten in Gebieten, wo kein Weinbau betrieben wird, ist ein großer Informations- und Überzeugungsaufwand nötig - häufig ist dort Sinn und Zweck einer Weinmajestät wenig bis gar nicht bekannt und erfordert Erklärungen. Das machen die gekrönten Häupter gern. Was allerdings überhaupt nicht geht, wo Grenzen gesetzt werden müssen und bisweilen sogar Eskalation droht, hört der Spaß auf. Mehr oder weniger haben die Botschafterinnen und Botschafter des Weins auch mit Übergriffigkeiten zu tun. Das fängt mit ungefragten Foto- und Selfieaktionen an und hört bei körperlichen Berührungen auf.

Dennoch: Die Erfahrungen, Begegnungen und Reisen - für die Binger Weinmajestäten geht es demnächst sogar nach China - möchte niemand der Repräsentanten missen, alle plädieren für das Weiterbestehen der Ämter. Allerdings ohne allzu enge traditionelle oder kleidertechnische Zwänge und mit neuen Ideen bis hin zu einer Vergütung. Jeder und jede drückt der Aufgabe seinen eigenen Stempel auf, da dürfe es bei der Königin auch mal ein Hosenanzug statt der Robe oder eine Jeans sein.

Weiterentwicklung und Modernisierung geht es nicht

„Wein und Gleichstellung“ wurde aber noch unter einem anderen Aspekt erörtert - dem der Rolle der Frauen in den Weinbaubetrieben. Häufig waren oder sind diese „Mitarbeitende“ - die für Hauswirtschaft und Kinder sorgen, für Familie und Mitarbeiter kochen und im Feld mitschaffen. Betrieblicher Besitz und Verantwortung obliegen dem Mann. Nicht selten wurde und wird kaum etwas für die Altersvorsorge der Frauen getan, so Moderatorin Lena Göth. Frauen als Betriebsleiterinnen in der eigenen oder externen Firma oder zumindest als gleichberechtigte Partner sind immer noch in der Minderheit. Hier müsse dringend etwas für die Gleichstellung erreicht werden, so die Forderung. Hoffnung macht, dass in der Ausbildung, beispielsweise an der Hochschule Geisenheim, Frauen stark vertreten sind. Und auch in den Winzerbetrieben sind immer mehr junge Winzerinnen und Technikerinnen an der Maschine, im Keller oder im Marketing und Verkauf zumindest mit federführend.

In der Diskussion mit dem Publikum löste das Gehörte durchaus Nachdenken aus. Die Leistungen und die Wichtigkeit der Weinrepräsentanten für die Regionen wurden deutlich anerkannt - ob weiblich oder männlich. Es gab auch die Stimme eines älteren Traditionalisten, der für das Bild der hübschen Weinkönigin althergebrachter Art votierte. Doch die Mehrheitsmeinung war deutlich: Ohne Weiterentwicklung und Modernisierung geht es nicht.