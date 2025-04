Westconnect erschließt bis zum vierten Quartal in mehreren Bauabschnitten den Ort. Aktuell wird in der Raiffeisenstraße, Am Raumberg und Schwalbennest gebaut.

In Raumbach ist der Glasfaserausbau gut angelaufen. "Bereits im November und Dezember 2020 wurden rund 60 Häuser in Oberraumbach im Rahmen des 'Weiße-Flecken-Programms' an das Glasfasernetz angeschlossen. Aktuell läuft der eigenwirtschaftliche Ausbau durch Westconnect“, wie der Ortsbeigeordnete Jürgen Soffel erläutert. Westnetz und Westconnect gehören zur E.on-Unternehmensgruppe. Sie bauen Glasfasernetze aus und versorgen Kunden mit Glasfasertarifen.

Begonnen wurde mit den Verlegearbeiten für die Hauptleitung in der Raiffeisenstraße, Am Raumberg und Schwalbennest. „Die Hausanschlüsse werden im Nachhinein hergestellt. Der nächste Bauabschnitt ist in der Kirchstraße. Es folgen die Untere Bergstraße, Zur schönen Aussicht, Bergstraße und Wiesenweg. Zuletzt ist der Ausbau der Hauptstraße an der Reihe", hat Soffel erfahren. Insgesamt werden laut Westconnect rund 2,5 Kilometer Trasse gelegt, um bis zu 120 Haushalte und Gewerbetreibende an das Glasfasernetz anzuschließen. Die gesamten Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Unter Eon-highspeed.com/raumbach können Anwohner prüfen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt und ob sie noch von dem laufenden Ausbau profitieren können.

i Keine leichte Aufgabe für den jungen Mann in Raumbach. Er muss seine ganze Kraft aufwenden, um in der Straße Zur schönen Aussicht die schwere Fräsmaschine bergauf zu halten und zu steuern. Roswitha Kexel

Die Vorvermarktung für die Glasfaser-Hausanschlüsse hatte bereits im Jahr 2023 begonnen. „Wenn Hausbesitzer im Nachhinein noch einen Hausanschluss wünschen oder eine Vertragsänderung vornehmen möchten, können sie sich direkt an den Ansprechpartner Hagh bei Eon-Higspeed wenden, so Soffel. Die Telefonnummer sei 0172/3488789.“

Laut einer Pressemitteilung von Westconnect kann man sich noch während der Bauphase einen kostenfreien Glasfaseranschluss ohne zusätzliche Ausbaukosten sichern und damit rund 1500 Euro sparen. Außerdem: „Wer den Anschluss auch direkt nach Inbetriebnahme nutzen und mit Highspeed im Internet surfen möchte, kann mit der Buchung eines passenden Produkts während der Bauphase die Kosten für die Anschlussaktivierung (später rund 400 Euro) sparen. Später betrage dies 400 Euro. „Damit profitieren Interessierte von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1.900 Euro", schreibt Westconnect.

Bis zu 1900 Euro Kosten sparen

Das neue Glasfasernetz bietet Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Auch beim Thema Nachhaltigkeit könnten Glasfaserleitungen punkten. Denn reine Glasfasernetze verbrauchen laut Westconnect bis zu 15-mal weniger Strom als kupferbasierte Telekommunikationsnetze.

Westconnect ist zuständig für den Ausbau des Glasfasernetzes in Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Glasfaserprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.on Highspeed“ durch die E.on Energie Deutschland.

Auskünfte über alle Angebote gibt es online unter eon-highspeed.com/raumbach oder unter der Rufnummer 0800/3309955. Auf der Internetseite können Anwohner sowie Gewerbetreibende direkt die Grundstückseigentümererklärung einreichen und ein E.on-Highspeed-Produkt buchen.