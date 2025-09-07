750 Jahre Becherbach: Ein Dorf feiert mit Überraschungen, historischen Enthüllungen und einer Torte, die mehr als nur süß war. Was die Rossberghalle fast zum Platzen gebracht hätte.

Die Rossberghalle drohte beim Festkommers zur 750-Jahr-Feier aus allen Nähten zu platzen. Hilfreiche Hände stellten eilends zusätzliche Tische, Stühle sowie Stehtische auf, damit alle Einheimischen und Besucher Platz fanden – einschließlich der Überraschungsgäste von der Feuerwehr im thüringischen Sankt Gangloff.

Besondere Aufmerksamkeit galt neben dem Jubiläum der Ortsgemeinde dem Gemeindekindergarten. Nicht nur, dass die Kleinen mit den Erzieherinnen einen allerliebsten Rabentanz aufführten und auch in einem Liedbeitrag betonten: „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde, doch ohne uns geht gar nichts!“ Auch verkündete Ortsbürgermeister Roland Riemenschnitter, dass nach Abstimmung mit der Kita-Leitung der Gemeindekindergarten künftig den neuen Namen „Raaweneschd“ und bunte Farben im Logo tragen soll. Auch der Förderverein wird auf „Raaweneschd“ umbenannt.

Im Anschluss an die Darbietung der Kinder und Erzieherinnen unter der Leitung von Diana Meisterling unterstrich Riemenschnitter, dass der Kindergarten auch in Zukunft in Trägerschaft der Gemeinde Becherbach bleiben soll. Unter den Ehrengästen konnte er auch seine Vorgänger Manfred Denzer und Wolfgang Paulus mit ihren Ehefrauen begrüßen.

i Die Kinder des Gemeindekindergartens, der künftig den Namen "Raaweneschd" tragen soll, präsentierten passend dazu den Rabentanz und sangen: "Wir sind die Kleinen in der Gemeinde, ohne uns geht gar nichts!" Roswitha Kexel

Als vor zwei Jahren im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan stand, dass die Ortsgemeinde Becherbach eine 700-Jahr-Feier vorbereitet, war das Interesse der Kunsthistorikerin Andrea Hoffmann geweckt. Sie wohnt seit acht Jahren in Becherbach. Bei ihren zweijährigen intensiven Nachforschungen zur Dorfgeschichte fand sie heraus, dass der Ort Becherbach/Pfalz älter ist, als ursprünglich angenommen und in der Ortschronik aus dem Jahr 1992 niedergeschrieben ist. Eine Urkunde vom 12. August 1325, wonach der Verfasser der Chronik das Alter vermutet hatte, bezieht sich nämlich laut Hoffmann auf den Ort Becherbach bei Kirn. Es liege eindeutig eine Verwechslung vor. Das pfälzische Becherbach werde bereits in einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1275 – also vor 750 Jahren – erwähnt, weshalb nun das 750-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert wurde.

Auch die Fundgegenstände aus römischer Zeit und der in Gangloff gefundene Viergötterstein, die als verschollen galten, werden im Historischen Museum der Pfalz in Speyer sicher verwahrt. Davon konnte sich die Kunsthistorikerin gemeinsam mit Roland Riemenschnitter bei einem Besuch überzeugen. Ein Ergänzungsblatt zur Dorfchronik mit Erläuterungen zur Altersverschiebung lag bereit.

Geschenk passend gewählt –„Statt vieler Worte, eine Torte.“

Staatssekretär Denis Alt überbrachte die Glückwünsche der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Er ging kurz auf die Neubildung der drei Orte Becherbach, Gangloff und Roth zur Großgemeinde Becherbach ein, die alle ihre eigene Identität und Struktur leben und dennoch am Ende zusammenhalten – wie in einer großen Familie. Die Landesregierung fördere gern die dörfliche Gemeinschaft und habe auch den anfangs umstrittenen, jedoch absolut gelungenen Bau der Rossberghalle mit rund einer halben Million Euro unterstützt. Sein Geschenk: “Statt vieler Worte, eine Torte.“ Alt schnitt sie selbst gemeinsam mit Riemenschnitter an.

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Engelmann verteilte die Tortenstücke, nachdem er seine Glückwünsche, in denen er auf den Begriff Heimat einging, ausgesprochen hatte. Engelmann erfreue sich an der gelebten Dorfgemeinschaft und wünsche den Bürgerinnen und Bürgern aus Becherbach, Roth und Gangloff alles Gute für die Zukunft. Landrätin Bettina Dickes, die erst gegen Ende der Feier von Hochstetten-Dhaun nach Becherbach kam, sprach in ihrem Grußwort von der Herausforderung, den Menschen in den drei Orten gerecht zu werden. Dennoch gelinge dieser Kraftakt immer wieder, lobte sie. Vereinsvertreter aus den drei Dörfern und die Volksbank Lauterecken überbrachten ebenfalls Glückwünsche und Geschenke.

i Die Abordnung aus der Partnergemeinde St. Gangloff in Thüringen wünschte sich, dass die jüngere Generation die 25 Jahre währende Partnerschaft fortführt. Im Bild (von links): Becherbachs Ortsbürgermeister Roland Riemenschnitter, Dirk und Jan Hänse, Finn und Robert Krüger. Roswitha Kexel

Von der Partnergemeinde Sankt Gangloff in Thüringen waren Dirk Hänse, seine Frau Kerstin, sein Sohn Jan sowie Robert Krüger und sein Sohn Finn zum Gratulieren nach Becherbach gekommen. Hänse, der ehemalige Bürgermeister von Sankt Gangloff, unterstrich die Gemeinschaft der Partnergemeinden, die seit 25 Jahren besteht. Er drückte den Herzenswunsch aus, die jüngere Generation möge diese Freundschaft mit der Feuerwehr und dem Fußballverein fortführen.

Es gab viel Lob für das Festkomitee, das die 750-Jahr-Feier vorbereitet hat, und die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die vor, während und nach dem Fest kräftig anpackten, um diese Meisterleistung zu vollbringen. Auf den Tischen standen Häppchen bereit, und auch Getränke wurden beim Festkommers von hilfreichen Händen auf Kosten der Gemeinde serviert. Walter Wolff am Klavier erfreute die Gäste mit dem Lied „Hallelujah“ von Leonard Cohen und zusammen mit seinem Enkel Henning Ebertz am Schlagzeug mit „Tausend Jahre sind ein Tag“ von Udo Jürgens. Keine Frage, dass unter anhaltendem Applaus eine Zugabe vom Publikum gefordert und von den Musikern auch gewährt wurde.