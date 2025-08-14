Am kommenden Freitag, 15. August wird nicht nur der Jahrmarkt eröffnet. Für viele Katholiken insbesondere in den Orten um die Stiftsgemeinde ist es einer der höchsten Feiertage im Kirchenjahr – wird doch hier am Freitag mit der großen Wallfahrt das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel (Maria Himmelfahrt) gefeiert. Viele Gläubige aus der gesamten Umgebung pilgern teils gemeinsam in Fußgruppen am Abend nach Pfaffen-Schwabenheim, feiern das Hochamt mit Kräuterweihe und ziehen anschließend mit der Skulptur der Gottesmutter in einer Lichterprozession durch die Straßen rund um das Gotteshaus. Die Festpredigt hält in diesem Jahr Martin Djégbaté, der neue Kaplan der Pfarrei St. Hildegard Bingen.

Die Wallfahrt zum Bild der Maria des Friedens hat eine lange Tradition und hat in den letzten Jahren immer mehr Gläubige angezogen. Möglicherweise auch, weil das Festgeheimnis der leiblichen Aufnahme Mariens mit dem Verstand kaum zu begreifen ist, sondern alleine im Glauben fassbar wird. So unvorstellbar ist das Festgeheimnis, dass Papst Pius XII. die Aufnahme Mariens in den Himmel 1950 als bisher letztes Dogma zum Glaubensgrundsatz der Kirche festschrieb. Auch die wohlriechenden Kräuter, die am Freitag zu Beginn der Messe gesegnet werden, unterstreichen die leibliche Aufnahme Mariens. Heißt es doch in der Präfation: „Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen.“

Für die feierliche Umrahmung der Heiligen Messe sorgt im Pilgerhochamt am Abend um 20 Uhr die Chorale Augustiniense, die Teile des Propriums und die Missa de angelis singt. Vor der Messe wird ab 18 Uhr eine Kirchenführung angeboten. Um 19.15 Uhr sind die Gläubigen zum Rosenkranzgebet eingeladen, und nach den liturgischen Feiern findet ab 21.30 Uhr das traditionelle Pilgermahl statt. Bereits morgens früh ab 9 Uhr ist die Kirche zu Gebet und zur Beichtgelegenheit geöffnet. Ab 10 Uhr wird die erste Messe des Tages mit Kräuterweihe gefeiert.