VG Lalo-Stromberg hilft GIZ unterstützt Partnerschaft mit 124.000 Euro Dieter Ackermann 08.11.2025, 06:00 Uhr

i Im Windesheimer Wasserwerk gabs Gastgeschenke, die Rika Glöde (6. von links) und Michael Cyfka (Mitte) überreichten. Dieter Ackermann

Ukrainische Gäste vom Wasserversorger Teplovodservice Myrhorod informieren sich in der der VG Langenlonsheim-Stromberg ausführlich über moderne Technik in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Nach den Themen Schule und Bildung, wurde nun im Bereich Trink- und Abwasser, in der Zusammenarbeit zwischen der VG Langenlonsheim-Stromberg und der ukrainischen Partnergemeinde Myrhorod, ein weiterer Mosaikstein hinzugefügt. In einem achttägigen Besuchsprogramm, das nach der Ankunft von zwei Vertretern des kommunalen Wasserversorgers Teplovodservice Myrhorod in Bonn mit Teilnahme an einem Kongress begann und in Bingen mit einem kulturellen ...







