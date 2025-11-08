GIZ unterstützt Partnerschaft mit 124.000 Euro

Ukrainische Gäste vom Wasserversorger Teplovodservice Myrhorod informieren sich in der der VG Langenlonsheim-Stromberg ausführlich über moderne Technik in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.
Lesezeit 1 Minute
Nach den Themen Schule und Bildung, wurde nun im Bereich Trink- und Abwasser, in der Zusammenarbeit zwischen der VG Langenlonsheim-Stromberg und der ukrainischen Partnergemeinde Myrhorod, ein weiterer Mosaikstein hinzugefügt. In einem achttägigen Besuchsprogramm, das nach der Ankunft von zwei Vertretern des kommunalen Wasserversorgers Teplovodservice Myrhorod in Bonn mit Teilnahme an einem Kongress begann und in Bingen mit einem kulturellen ...