Bad Kreuznach. „Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses“ wird einem Mediziner vorgeworfen, der sich seit Dienstag vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht verantworten muss. Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Vanessa Blauth mit der Anklägerin Elsa Kollenburg steht vor der schwierigen Aufgabe der Wahrheitsfindung – auch, weil der bislang unbescholtene Angeklagte zu den Vorwürfen schweigt.

Der Assistenzarzt einer örtlichen Klinik hatte an dem Samstag im Sommer vor zwei Jahren Dienst, als sich eine damals 23-jährige Frau mit Schmerzen an den Beinen in der Notaufnahme vorstellte. Eine erste Untersuchung der Extremitäten erbrachte offenkundig kein greifbares Ergebnis. Ihr wurde geraten, viel Wasser zu trinken. Nach der Einnahme von Schmerzmitteln seien die Symptome nach ein bis zwei Tagen verschwunden, sagte die Frau aus. Möglicherweise war aber auch von Bauchschmerzen die Rede – hier sind sich die Zeugen uneins. Auch die Akten der Notaufnahme beziehungsweise der Arztbrief sagen dazu nichts. Es folgte eine weitere Behandlung, nachdem die Patientin die Notaufnahme schon fast verlassen hatte – die auch nach den Zeugenaussagen des ersten Prozesstages Fragen aufwirft. Möglicherweise sollte eine Thrombose ausgeschlossen werden. Fest steht, dass der Mediziner, der an diesem Tag sowohl Dienst in der Notaufnahme als auch auf der chirurgischen Station hatte, die Patientin zu einer Ultraschalluntersuchung auf die chirurgische Station begleitete. An sich kein ungewöhnlicher Vorgang, wie die Vernehmung der Krankenschwester aus der Notaufnahme und der Bettenstation ergab. Schließlich verfüge die Station über ein moderneres Ultraschallgerät.

Was geschah wirklich bei der Ultraschalluntersuchung?

Was dort aber in einem Untersuchungsraum geschah, ist bislang nur aus der Schilderung der Frau bekannt, die den Arzt am Tag darauf bei der Polizei anzeigte. Denn der Mediziner sagte nur zu seiner Person aus, nicht aber zu der Sache. Das vermeintliche Opfer gibt an, von dem Arzt bei der Ultraschalluntersuchung nach den Oberschenkeln im Leisten- und Intimbereich sowohl auf als auch unter der Unterhose mit dem Ultraschallkopf und der Hand berührt worden zu sein. Anschließend habe er angeblich ihre Brust untersuchen wollen und soll dabei ihre Brüste unter dem BH geknetet haben, so der Vorwurf.

So begab sich das Gericht auf eine mühsame Spurensuche mit Aussagen der Anzeigenerstatterin, deren Mutter, zwei Krankenschwestern und einem Polizisten, der die Anzeige aufgenommen und an die Kripo weitergeleitet hatte. Die Schwestern schilderten den Angeklagten als sehr kollegialen, verlässlichen und gründlichen Arzt mit stets tadellosem Verhalten. Über das damals angegebene Beschwerdebild gab es unklare Erinnerungen. Zu den Ungereimtheiten des Falles gehört, dass der Arzt seine Patientin im Aufzug nach ihrem Beziehungsstatus und ihrer Telefonnummer fragte – für medizinische Belange, wie sie dachte. In der Nacht allerdings schrieb ihr der Arzt zwei WhatsApp-Nachrichten mit banalen medizinischen Fragen nach dem Befinden, die sie in inneren Aufruhr versetzten.

Unklar blieb, was eine Szene im Untersuchungsraum zu bedeuten hatte: Eine Stationsschwester war eingetreten, ohne zu wissen, dass eine Untersuchung stattfand. Sie wollte etwas aus einem Lagerschrank holen und sei zunächst erstaunt gewesen, auf den Arzt und die Patientin zu treffen. Diese stand demnach bereits wieder angezogen vor der Liege. Dennoch wertete die Schwester die Situation als nicht außergewöhnlich. In diesem Raum, der von zwei Seiten begehbar und nicht abschließbar sei, könne sie sich keinen ungebührlichen Vorfall vorstellen. Die Anklageerstatterin schilderte jedoch, dass sie ihre Jogginghose hätte ganz ausziehen müssen und dass der Arzt darauf bestanden habe, ihr das Ultraschallgel vom Körper zu wischen.

Beim Blickkontakt bricht die Anzeigenerstatterin in Tränen aus

Im mehrstündigen Verfahren kam es nur einmal zum Blickkontakt zwischen der Frau und dem Arzt, der ansonsten starr vor sich hin blickte und auch mit seinen beiden Verteidigern nicht kommunizierte. Sofort brach die Anzeigenerstatterin in Tränen aus. Unter Tränen und Schluchzen verließ sie auch nach Ende der Verhandlung den Gerichtssaal. Die Anwälte David Püschel und Thomas Hohneck bohrten mehrfach nach, was eventuelle Krankheitsbilder der Frau betraf, vor allem in Richtung neurologischer Auffälligkeiten, die jedoch von der Betroffenen und ihrer Mutter verneint wurden. Die Mutter gab an, dass ihre Tochter seit dem Vorfall nicht mehr fähig sei, ein Krankenhaus ohne familiäre Begleitung zu betreten.

Der Prozess wird am 25. August mit weiteren Zeugen fortgesetzt. Dann sollen unter anderem die Cousine und die Tante der Frau aussagen, die sie ins Krankenhaus begleitet hatten, außerdem eine Schwester der Notaufnahme, bei der die Familie am Abend des besagten Tages mit der Frage angerufen hatte, ob denn ein solches Verhalten des Arztes normal sei. Zudem werden Akten der Klinik angefordert, und eine den Prozess begleitende Sachverständige wird ihre Stellungnahme abgeben.