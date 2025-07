Der Lösung des aufsehenerregenden Überfalls auf das damalige Juweliergeschäft Giesler in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach im August 2013 sind die Ermittler einen großen Schritt nähergekommen. Am Nachmittag des Jahrmarktsmontags verschafften sich drei unmaskierte Männer Zugang zu dem Verkaufsraum des Juweliers in der Fußgängerzone. Dabei soll einer der Täter einen Schuss in Richtung des Wachmanns abgegeben haben, der daraufhin in die Decke schoss. Die Täter flüchteten ohne Beute, verursachten dabei noch einen Verkehrsunfall, konnten aber entkommen. Der Fall hatte es 2015 auch in die TV-Sendung „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ geschafft.

Wer hat auf den Wachmann geschossen?

Einer der drei Tatverdächtigen, der auch den Schuss auf den Wachmann abgegeben haben soll, wurde im Mai dieses Jahres in Österreich festgenommen. Auslöser der erfolgreichen Fahndung war ein DNA-Treffer Ende 2024, nachdem man ein DNA-Profil neu eingestellt hatte. Bei ihrer Flucht nach dem gescheiterten Überfall verursachten die Täter einen Verkehrsunfall und ließen ihr Fahrzeug zurück. Die Ermittler konnten 2013 sowohl in dem Auto als auch am Tatort im Juweliergeschäft DNA-Spuren sichern. Wie die aktuellen Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem DNA-Treffer um den mutmaßlichen Schützen des Trios. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach erließ daraufhin im März 2025 einen europäischen Haftbefehl, im Mai konnte der Beschuldigte in Österreich festgenommen werden. Seine Beteiligung an dem versuchten Raubüberfall hat der Beschuldigte vor dem österreichischen Ermittlungsrichter bereits eingeräumt. Er bestritt aber, den Schuss in Tötungsabsicht abgegeben zu haben. Er wurde im Juni nach Deutschland überstellt und der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen ihn: Versuchter Mord in Tateinheit mit versuchtem besonders schweren Raub.

Im August 2013 hatte einer der Täter die Sicherheitsschleuse des Juweliergeschäftes passiert und danach den Inhaber mit einer Schusswaffe bedroht. So konnten die beiden anderen Täter, die ebenfalls unmaskiert waren, den Verkaufsraum betreten. Nachdem der Wachmann den Überfall bemerkt hatte, kam es zu den beiden Schüssen. Danach flüchteten alle drei Täter, auf der Fahrt kam es zu dem Unfall. Das Fluchtfahrzeug wurde in einem Waldstück bei Rockenhausen sichergestellt. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach ermittelte zunächst wegen schweren Raubes und konnte zwei Hintermänner ermitteln. Sie waren 2017 bei einer Verhandlung vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Beihilfe angeklagt. Das Gericht verurteilte einen Mann zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Der zweite Angeklagte wurde freigesprochen.

Fahndung nach Mittätern läuft

Bei der Beweisaufnahme während dieser Verhandlung ergaben sich durch die Aussagen der Zeugen konkrete Hinweise darauf, dass einer der Täter eine Schusswaffe eingesetzt hatte. Daher wurde der Fall ab diesem Zeitpunkt als versuchtes Tötungsdelikt durch das Kommissariat 11 der Kriminaldirektion Mainz bearbeitet. Nach den beiden Mittätern wird weiterhin gefahndet, dafür bittet die Polizei um Mithilfe.

https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/oeffentlichkeitsfahndung-nach-schwerer-raub-auf-juwelier-in-bad-kreuznach