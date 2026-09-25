Immobilienexperte spricht
Gibt es überhaupt einen Markt für das Bäderhaus?
Barocke Schlossarchitektur, die nach einem Käufer oder Pächter sucht: Das Bäderhaus wird bald in den üblichen Immobilienportalen
Barocke Schlossarchitektur, die nach einem Käufer oder Pächter sucht: Das Bäderhaus wird bald in den üblichen Immobilienportalen angeboten werden.
Marian Ristow

Das historische Bäderhaus in Bad Kreuznach sucht einen neuen Betreiber – doch lohnt sich die Investition? Ein Experte verrät, warum der Markt klein, aber vorhanden ist und welche Hürden es gibt.

Lesezeit 1 Minute
Die Stadt Bad Kreuznach will das Bäderhaus von der Payroll haben und erkundet den Markt. Mittels eines konzeptgebundenen Vergabeverfahrens fahndet man nach demjenigen, der sich der Immobilie im Kurgebiet annimmt. Die Stadt hat beschlossen, den Betrieb als Bade- und Saunahaus einzustellen, die Zukunft des Gebäudes ist mehr als offen.
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