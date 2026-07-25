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Gibt es neue Hoffnung für das Kirner Parkhotel?
Stillstand am Parkhotel: Zugesetzte Fenster und ausgeräumtes Inventar zeigen deutlich, dass das traditionsreiche Gebäude derzeit
Stillstand am Parkhotel: Zugesetzte Fenster und ausgeräumtes Inventar zeigen deutlich, dass das traditionsreiche Gebäude derzeit nicht mehr genutzt wird.
Sebastian Schmitt

Jahrelang verfiel das einstige Aushängeschild Kirns – doch jetzt wird geräumt, repariert und sogar von einem Käufer gemunkelt. Steht das Parkhotel vor der Wende? Ein Hoffnungsschimmer für einen der bekanntesten Lost Places der Region.

Lesezeit 1 Minute
Seit rund zwei Wochen tut sich etwas am Parkhotel in der Kallenfelser Straße in Kirn. Alte Matratzen, Tische, Teller, Tassen und weitere Einrichtungsgegenstände werden aus dem Gebäudekomplex getragen. Vor dem Hotel stehen Anhänger und Abfallcontainer, die sich mit dem Inventar füllen.
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