Aussage des Kanzlers irritiert Gibt es Merz' „Stadtbild-Problem“ auch in Kreuznach? 24.10.2025, 15:14 Uhr

i Bad Kreuznachs im Herbst: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach im Zusammenhang mit Migration von "Problemen im Stadtbild". Gibt es diese auch in der Kurstadt? Markus Kilian

Enttäuschung, Unterstützung, Kritik: Die Meinungen zur Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Thema Migration, es gebe Probleme im Stadtbild, gehen im Naheland weit auseinander. Ist die Integration bisher gescheitert?

Eine Aussage, die vielerorts auf Irritation stößt: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit Migration von „Problemen im Stadtbild“ gesprochen. Später unterstrich er die Äußerung: „Ich habe nichts zurückzunehmen.“ Was ist mit dem Bad Kreuznacher Stadtbild?







