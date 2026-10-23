Dauerbaustelle Verkehr
Gibt es bald eine Lösung für die Haltestelle Hohe Bell?
In der Hohe Bell im Kreuznacher Südosten hält kein Bus mehr. Die Anwohner kritisieren das scharf: Viele Senioren oder gehbehinde
In der Hohe Bell im Kreuznacher Südosten hält kein Bus mehr. Die Anwohner kritisieren das scharf: Viele Senioren oder gehbehinderte Menschen schaffen nicht den Anstieg zum Segelfalterweg, der neuen barrierefreien Haltestelle.
Cordula Kabasch

In der Hohe Bell hält kein Bus mehr. Die Anwohner kritisieren das, sie kommen den steilen und teils zugeparkten Weg zur barrierefreien Haltestelle Segelfalterweg nicht hoch. Nun steht ein neuer Ortstermin an. Einen hat es schon gegeben.

Lesezeit 1 Minute
Die älteren oder gehbeeinträchtigten Anwohner in der Hohe Bell im Kreuznacher Südosten kommen seit einiger Zeit nicht mehr ohne Probleme zur Bushaltestelle. Nach der Verlegung des Busstopps in den Segelfalterweg häuften sich die Beschwerden: Der Weg dorthin ist für die Betroffenen zu steil und zu eng, hieß es.
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