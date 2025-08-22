Die alt bekannte, Dutzende Male geführte Debatte um den Mantelsonntag in Bad Kreuznach spitzt sich wieder einmal zu: Wird der verkaufsoffene Sonntag Realität oder bleibt es beim ewigen Streit? Hinter den Kulissen brodelt es.

Verkaufsoffene Sonntage haben in Bad Kreuznach einen schweren Stand. Während in Meisenheim oder Mainz Ladenöffnungen am Sonntag in Ausnahmefällen genehmigt und toleriert werden, ist es in der Kurstadt lange her, dass an einem Sonntag geshoppt werden konnte. Man müsste schon einen Blick ins Stadtarchiv wagen, um genau sagen zu können, wann zuletzt in Bad Kreuznach sonntags eingekauft werden konnte.

Nachdem Unternehmer Mike Mattern, der gerade ein Netzwerk von städtischen Einzelhändlern als Interessenvertretung organisiert, auch in dieser Zeitung davon gesprochen hatte, dass man beabsichtige, in diesem Jahr einen Mantelsonntag zu veranstalten, war vielen klar, dass eine altbekannte Diskussion in der Stadt wieder Fahrt aufnehmen könnte. Und so geschah es.

Markus Schlosser (parteilos), noch bis zum 31. August zuständiger Dezernent für Wirtschaftsförderung (nach dem Neuzuschnitt der Dezernate übernimmt diese Funktion ab 1. September Oberbürgermeister Emanuel Letz), nahm in seiner Rede beim Kommunalen Frühschoppen am Jahrmarkt kein Blatt vor den Mund. Ein verkaufsoffener Sonntag sei der Wunsch vieler Menschen, dieser werde von den Gewerkschaften, die gegen die Ladenöffnung klagten, zunichtegemacht.

Die Rechtslage dabei ist eindeutig: Das Ladenöffnungsgesetz in Rheinland-Pfalz sieht vier Sonntage als Ausnahmefall vor, an denen geöffnet werden darf. Für die Ausnahmen gelten aber strenge Regeln. Am 17. Mai 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht klar, dass verkaufsoffene Sonntage einen plausiblen Anlass benötigen. Die verlängerten Ladenöffnungszeiten selbst oder vermeintliche Tradition, die beim Mantelsonntag oft als Daseinsberechtigung genannt wird, reichen dafür nicht aus. Damals kippte ein verkaufsoffener Sonntag in Worms.

Drei Anforderungen für einen Mantelsonntag

Die drei Hürden werden klar benannt: Erstens, ein verkaufsoffener Sonntag benötigt eine Veranstaltung (der 2019 geplante Herbstmarkt reichte dem Gericht damals nicht aus), die mehr Menschen in die Stadt lockt als die Ladenöffnung selbst. Zweitens, die Anlassveranstaltung muss in räumlicher Nähe zur Innenstadt oder dort, wo die Läden öffnen sollen, stattfinden. Drittens – und jetzt wird's kompliziert –, die Verkaufsfläche der Läden, die öffnen, darf nicht größer sein als die Veranstaltungsfläche des Anlassevents. Anforderungen, die nur schwer zu erfüllen sind.

Bad Kreuznach versuchte 2019, mit dem Herbstmarkt einen solchen für den vom heute nicht mehr existenten Verein Pro City beantragten Mantelsonntag zu schaffen. Ver.di hatte dagegen geklagt – und Recht bekommen. Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag fielen kurzfristig ins Wasser.

„Die Rechtslage ist unverändert, die Gerichtsurteile, die den letzten Mantelsonntag in Bad Kreuznach von 2018 im Nachgang als rechtswidrig verurteilten und den geplanten von 2019 im Vorfeld schon verhinderten, sind allen Beteiligten bekannt. Ver.di hat schon vor Wochen klargestellt, dass es vor diesem Hintergrund nichts zu bereden gibt und deshalb die Teilnahme an einem diesbezüglichen Treffen im August sinnlos sei“, schreibt Volker Metzroth, Vertreter des DGB KH in der Allianz für den freien Sonntag Bad Kreuznach, in einer Pressemeldung zu diesem Thema.

Dezernent Markus Schlosser weiß, dass es sehr schwer werde, einen Mantelsonntag durchzuführen, wenn erneut geklagt würde. „Gegen zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr spricht nichts. Das muss von Gesetzgeberseite so geregelt werden. Sonst wird es immer nur einen verkaufsoffenen Sonntag von Ver.dis Gnaden geben“, sagt Schlosser. Einen Vorstoß in diese Richtung hat der Bad Kreuznacher Landtagsabgeordnete und Stadtrat Helmut Martin im Jahr 2020 unternommen.

„Die Gewerkschaft schwächt damit die Innenstadt und damit die Arbeitsplätze der Menschen, die dort arbeiten.“

Markus Schlosser, Dezernent für Wirtschaftsförderung

Man könne es nicht gut finden, dass immer nur in Bad Kreuznach, Andernach und Worms geklagt werde. Er gönne den anderen Städten, dass bei diesen die Ladenöffnung sonntags viermal im Jahr funktioniere. Nur in Bad Kreuznach klappe es kein einziges Mal. „Die Gewerkschaft schwächt damit die Innenstadt und damit die Arbeitsplätze der Menschen, die dort arbeiten. Damit stärkt sie nur weiter den Onlinehandel – wo die Arbeitsbedingungen schlechter sind.“

Die Ungleichbehandlungen zwischen den Städten, in der einen wird geklagt, in der anderen nicht, ist aus der Sicht von Mike Mattern ein Skandal, was er in einer Pressemeldung kundtut. Er habe sich in höchster Instanz an Ver.di gewandt. Gesetze sollten durchgängig angewandt werden und nicht selektiv bis willkürlich. Er habe folgende Fragen beantwortet haben wollen: Entsprach jeder durchgeführte verkaufsoffene Sonntag in Rheinland-Pfalz geltendem Recht? Wenn Ver.di einem verkaufsoffenen Sonntag widerspricht, warum klagt Ver.di dann letztlich nicht? Gilt der Sonntagsschutz in anderen Städten nicht? „Diese Fragen bekam ich nicht beantwortet“, schreibt Mattern.