Bad Kreuznacher Wohnungsbau Gewobau schließt 2025 mit hohem Jahresüberschuss ab Harald Gebhardt 18.10.2026, 13:00 Uhr

i Mit der Generalsanierung Krummer Kranz 6 hat die Geaobau 2025 begonnen. Gewobau GmbH Bad Kreuznach

Die Kreuznacher Wohnungsbaugesellschaft Gewobau nimmt viel Geld in die Hand, um ihren Wohnungsbestand zu sanieren und zu modernisieren. Für das Geschäftsjahr 2025 wurden jetzt die Zahlen vorgelegt.

Die Gewobau GmbH Bad Kreuznach hat jetzt ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Das schloss mit einem Jahresüberschuss von 1,328 Millionen Euro ab, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 412.500 Euro. Ein Schwerpunkt sind Investitionen in Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbestandes.







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