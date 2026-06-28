Streit um Kreuznacher Baupläne
Gewobau-Projekt: Anwohner legen Widerspruch ein
Sven Kasper nutzte die Einwohnerfragestunde im Stadtrat, um beim OB wegen der Baupläne der Gewobau an der Alzeyer Straße nachzuf
Sven Kasper nutzte die Einwohnerfragestunde im Stadtrat, um beim OB wegen der Baupläne der Gewobau an der Alzeyer Straße nachzufragen.
Harald Gebhardt

Die Baupläne der Gewobau auf dem früheren Motorpool-Gelände an der Alzeyer Straße werden wohl ein Fall für die Juristen. Die davon betroffenen Grundstücksnachbarn haben Widerspruch eingelegt und einen Anwalt eingeschaltet. 

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Die von dem Bauvorhaben der Kreuznacher Wohnungsbaugesellschaft Gewobau auf dem früheren Motorpool-Gelände betroffenen Eigentümer der benachbarten Grundstücke in der Alzeyer Straße, der Steinkaut und der Töpferstraße geben nicht klein bei. Bei der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Stadtratsitzung am Donnerstag hakten sie nach.

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