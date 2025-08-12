Die Gewobau fordert von ihrem Ex-Chef Schadenersatz in Millionenhöhe. Ein komplizierter Rechtsstreit mit weitreichenden Folgen könnte die Zukunft der Wohnungsbaugesellschaft prägen.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau hat Schadenersatzforderungen gegenüber Ex-Geschäftsführer Karl-Heinz Seeger geltend gemacht. Nach Recherchen unserer Zeitung soll es dabei um einen Betrag von ziemlich genau einer Million Euro gehen. Diese Zahl ist keine Neuigkeit, bereits Ende vergangenen Jahres hatte sie die Runde gemacht.

Seeger, der die Gesellschaft von 2007 bis zu seiner fristlosen Kündigung im März 2024 führte, und auch Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) bestätigen beide gegenüber unserer Zeitung, dass eine entsprechende Klage eingereicht worden sei – den genauen Betrag, um den es gehen soll, nennen sie aber nicht. Die Klage sei schriftlich erwidert worden, berichtet Seeger – mit 184 Seiten inklusive einer 300-seitigen Anlage. Weitere Angaben gibt es dazu nicht.

OB Letz verweist auf das „laufende Verfahren“, er könne nur wenig dazu öffentlich sagen. Es gehe dabei auch um Persönlichkeitsrechte, und er sei bewusst sehr vorsichtig, so der Stadtchef auf Anfrage unserer Zeitung. Ähnlich klingt Seegers Nachfolger bei der Gewobau, Michael Eberhardt: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt und die Prozessvollmacht in diesem Fall bei der Stadt Bad Kreuznach als Hauptgesellschafter liegt, können wir – auch im Hinblick auf Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte – derzeit keine inhaltlichen Stellungnahmen abgeben. Wir bitten um Verständnis, dass Auskünfte erst nach der offiziellen Information des Stadtrats durch die Stadtverwaltung erteilt werden können.“

Die Geschäftsvorgänge während der Amtszeit von Herrn Seeger als Geschäftsführer der Gewobau seien vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung umfassend und satzungsgemäß geprüft worden. Die Ergebnisse dieser Prüfung seien ordnungsgemäß ausgewertet und die erforderlichen Maßnahmen durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung veranlasst worden, heißt es in einer E-Mail von Eberhardt, die keine Neuigkeiten enthält.

„Je nach Ausgang des Gerichtsverfahrens können sich die finanziellen Folgen gravierend negativ auf die Wirtschaftsführung der Gewobau niederschlagen.“

Sechs Stadträte sehen großen Gefahren auf die Gewobau zukommen.﻿

Diesen Sachverhalt bewerten sechs Stadträte gänzlich anders. Wilhelm Zimmerlin (Büfep), Karl-Heinz Delaveaux (FWG), Hans Gerhard Merkelbach, Kay Maleton (beide Liste Faires Bad Kreuznach), Herbert Drumm, Jürgen Eitel (Freie Wähler) fordern in einem Schreiben an OB Letz Informationen zur Schadenersatzklage der Gewobau in Richtung Seeger ein. „Je nach Ausgang des Gerichtsverfahrens können sich die finanziellen Folgen gravierend negativ auf die Wirtschaftsführung der Gewobau niederschlagen. Dies beeinflusst ggf. nicht nur die satzungsgemäße Aufgabenerfüllung der Gewobau, sondern auch im Hinblick auf die Gewinnabführung an die Stadt unmittelbar deren Haushaltsführung“, schreibt das Sextett.

Auf Nachfrage stellt Wilhelm Zimmerlin klar: „Das ist ein öffentliches Verfahren. Ich sehe da keine Probleme, Auskunft zu erteilen. Die Fakten wurden zusammengetragen, sind beim Gericht angekommen, wir müssen wissen, was Sache ist.“

PWC-Prüfung kostete 500.000 Euro

In der Tat mangelt es an Informationen, aus welchen Posten sich die Forderung genau zusammensetzt. Die Summe von einer Million Euro soll wohl auch die Kosten des Gutachtens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC (PricewaterhouseCoopers) in Höhe von 500.000 Euro beinhalten. Schwer vorstellbar, dass die Gewobau und ihre Gesellschafter diesen Betrag wirklich erstattet bekommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Kritik an den gestiegenen Kosten für die Sonderprüfung gegeben.

Wie sich die restlichen 500.000 Euro zusammensetzen, gibt Rätsel auf – eben weil es keine Schriftstücke dazu gibt. Selbst die Aufsichtsräte der Gewobau sind bislang nur mündlich von PWC informiert worden. Beim Streitpunkt Solarquartier dürfte es sich um maximal 40.000 Euro handeln, die am Projekt „KUB“ (Klimapositiv und Barrierefrei) durch Bezahlung vor Fertigstellung entstandene Schadensumme belief sich bei den letzten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Dazu soll es um die Inflationsausgleichsprämie gehen, die Seeger erhalten hat.

Die Kernfrage wird sein: Konnte Seeger am Kopf der Gesellschaft überhaupt so schalten und walten, wie er wollte? Welche Rollen spielten Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung?

Die Causa Seeger und Sapper

Seeger hatte im März 2024 die fristlose Kündigung erhalten. Es ging um die vorzeitige Bezahlung von Bauleistungen beim Solarquartier und am KUB, die beide Generalunternehmer Thomas Sapper mit seinen Firmen gebaut hatte. Beide waren nur „fast“ fertig, allerdings schon vollständig bezahlt. Sapper war im Februar 2024 tödlich verunglückt. Seine Firmen gingen fast alle insolvent. Seeger hatte zuvor Klage gegen Sapper eingereicht. Die Fertigstellung der Gebäude mussten andere Firmen erledigen – auf Kosten der Gewobau.

Am 27. Februar hatte die Gesellschafterversammlung der Gewobau in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, eine Sonderprüfung durchführen zu lassen. Auch ohne das Ergebnis abzuwarten, wurden drei Kündigungen gegen Seeger ausgesprochen. Gegen eine wehrte er sich juristisch erfolgreich – und erhielt eine Abfindung von 100.000 Euro.