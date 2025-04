Ein kurzes Gewitter hat am Nachmittag in Meckenbach eine kleinere Schlammlawine ausgelöst. Gegen 17 Uhr gingen erste Notrufe ein, als sich am kahlgefressenen Hang oberhalb des Dorfes Erdreich löste und in Richtung Ortschaft rutschte. Die Feuerwehren aus Meckenbach und der Stadt Kirn rückten unter Leitung von Wehrleiter Markus Späth mit 20 Kräften aus. Durch Äste und Geröll verstopfte Gullys erschwerten das Ablaufen des Wassers. Viele Bürger griffen zu Schaufeln und halfen mit Traktoren, das Geröll zu beseitigen. Im Anschluss reinigte die Feuerwehr die Hauptstraße mit Wasser. Verletzte gab es keine, größere Schäden blieben aus. Das Gewitter dauerte nur wenige Minuten – doch die Auswirkungen waren deutlich. Der Hang ist stark geschädigt, da Muffelwild in den vergangenen Monaten die Vegetation komplett abgefressen hat. Ohne Wurzeln fehlt dem Boden der Halt. „Man will sich nicht vorstellen, was bei einem starken Regen passiert“, so ein Anwohner.