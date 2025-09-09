Die Auseinandersetzung beim Autozulieferer Musashi wird nicht nur am Verhandlungstisch vollzogen, sie ist auch ein kommunikativer Schlagabtausch.

Mehrfach hatte Gewerkschafter Uwe Zabel zur Delegiertenversammlung der IG Metall am Montag harsche Begrifflichkeiten gewählt, um die Stimmung aufzuheizen und den Verhandlungspartner des Autozulieferers Musashi negativ zu kennzeichnen: Vor allem den englischen Begriff „union buster“ warf der kämpferische Streiter der Arbeitnehmer mehrfach in die Debatte. Gemeint war damit die Kanzlei Watson Farley & Williams, die von Musashi zur Teilnahme an der Verhandlungsführung beauftragt worden ist.

„Union buster“ steht plakativ für ein Feindbild – wörtlich übersetzt: „Gewerkschaftssprenger“. Der internationalen Kanzlei mit Sitz in Frankfurt wird das Image angeheftet, vor allem mit der Beratung von Unternehmen im Kampf gegen Arbeitnehmer ihr Geld zu verdienen. Die Anwälte mit ihrem Verhandlungsführer Dr. Nikolaus Krienke seien der IG Metall plötzlich und überraschend präsentiert worden.

Das wiederum wird von Musashi über die beauftragte Frankfurter Kommunikationsberatung Rosenberg zurückgewiesen. Es sei „schlicht falsch“ zu behaupten, dass die IG Metall mit der Anwaltskanzlei „überrascht“ worden sei. Die Betriebsleitung in Person von Simon Beckers habe zum Ende der dritten Sondierung den Anwalt Nikolaus Krienke von Watson Farley offiziell als Verhandlungsführer vorgestellt – „und dann den Verhandlungsraum verlassen, weil das formal korrekt ist“. Es sei auch nicht angebracht, den Anwalt als „union buster“ darzustellen. Krienke sei ein „erfahrener Profi für Arbeitsrecht – aber kein Gewerkschaftshasser“.

Es sei auch nicht korrekt, so wie es mehrfach zur IG Metall-Versammlung dargestellt worden war, dass die Geschäftsführung sich nicht blicken lasse. Die Verhandlungsgruppe von Musashi bestehe neben Anwalt Krienke aus drei führenden Vertretern des Unternehmens: Stefan Preuße (Personaldirektor Musashi Europe), Heike Roggenbach (Leiterin der Rechtsabteilung) sowie Mirko Schrot (Direktor Strategie & Transformation). Die Geschäftsführung sei „natürlich jederzeit involviert, obwohl Simon oder David Beckers nicht persönlich mit am Tisch sitzen“.