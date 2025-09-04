Bad Kreuznachs Stadtkasse profitiert von einem unerwarteten Millionenplus – so sieht es derzeit aus. Doch wie nachhaltig ist dieser Boom wirklich? Die Zahlen überraschen, aber die Unsicherheit bleibt.

Freudige Kunde gibt es in Sachen Finanzen in Bad Kreuznach selten einmal. Deswegen sind solche Nachrichten umso schöner zu lesen. Mit Buchungsdatum 20. August verzeichnet die Stadt Gewerbesteuereinnahmen von 31,6 Millionen Euro. Bei einem vorsichtig gewählten Ansatz von 26 Millionen ergibt das – Stand jetzt – Mehreinnahmen von mehr als 5,6 Millionen Euro.

Zwar bremste Bürgermeister und Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) am Dienstagabend in der Sitzung des Finanzausschusses die Freude: „Das Jahr ist noch nicht vorbei. Wir erwarten noch die ein oder andere Änderung. Das ist trotzdem eine sehr erfreuliche Zahl. Wir liegen darüber, das ist gut. Wir hoffen, dass sich das so stabilisiert.“

Gewerbesteuerrekord 2018: 38,3 Millionen Euro an die Stadt

2013 nahm die Stadt 19,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein, 2014 20,2 Millionen, 2015 27,3 Millionen, 2016 27,6 Millionen und 2017 30,6 Millionen Euro. Den bisherigen Rekordwert konnte man 2018 einbuchen: Damals waren es satte 38,3 Millionen Euro, die in die Stadtkasse gespült wurden. 2019 flossen 27,8 Millionen Euro, 2020 (dem ersten Corona-Jahr) 16,4 Millionen Euro, 2021 25,1 Millionen, 2022, überaus gute 35,6 Millionen, 2023 32,1 Millionen und für 2024 rechnet man mit 35 Millionen Euro. Zu den jüngsten Zahlen muss aber angemerkt werden, dass diese nicht final sein müssen – Einsprüche oder Rückforderungen können immer noch laufen oder Jahre noch nicht komplett abgerechnet sind. Trotzdem bleibt die Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt.

Seit dem Jahr 2022 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz in Bad Kreuznach 420 von Hundert (v. H.). Zuvor belief er sich auf 405 v. H. Im gleichen Atemzug erhöhte die Politik damals auf Druck der Finanzaufsicht die Grundsteuer B von 465 auf 550 v. H. Diese wurde am 27. Mai 2025, als die differenzierte Hebesätze rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 beschlossen wurden, nochmals erhöht. Für unbebaute und bebaute Wohngrundstücke gilt nun ein Hebesatz von 650 v. H., Nichtwohngrundstücke werden mit 1.300 v. H. besteuert.