Spätabends eskalierte ein Streit auf dem Radweg in Bad Kreuznach: Ein Radfahrer wurde verletzt, der andere verschwand offenbar mit einem Fahrrad. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Donnerstag, 16. Juli, ist es gegen 21.55 Uhr auf dem Radweg zwischen der Magister-Faust-Gasse und der Wasserstraße in Bad Kreuznach zunächst infolge eines Überholvorgangs zu einem verbalen Streit zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Doch dann flogen Fäuste.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Der bislang unbekannte Täter griff den 51-jährigen Mann an und schlug ihn nieder. Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad vom Ort des Geschehens und entwendete dabei auch das Fahrrad des Geschädigten.

Der 51-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter Tel. 0671/8811-0 oder per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de.