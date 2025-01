37-Jähriger sitzt in Haft Gewalt im Zug: Mann schlägt Frau mit Faust ins Gesicht 30.01.2025, 11:00 Uhr

i Weil er seine Ehefrau und einen Streitschlichter schlug und bei einer anderen Gelegenheit drohte, seine Partnerin vor den Zug zu stoßen und Polizeibeamte beleidigte und bedrohte, ist ein 37-Jähriger vor dem Amtsgericht angeklagt. Christine Jäckel

Bei zwei Vorfällen in einem Zug nach Bad Münster am Stein-Ebernburg und am Bahnhof in Langenlonsheim hat ein Pärchen bei heftigen Streitereien den Bahnbetrieb gestört. Der Ehemann ist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Weil sie sich im Zug oder am Bahnhof in den Haaren lagen und handfeste Auseinandersetzungen lieferten, haben ein 37-Jähriger aus Rockenhausen und seine Ehefrau den Bahnbetrieb zweimal empfindlich gestört. Der 37-jährige Ehemann, der momentan eine Strafhaft in anderer Sache verbüßt, musste sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vor dem Amtsgericht verantworten.

