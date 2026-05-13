Die Berichterstattung über die anwaltlichen Ermittlungen am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) und insbesondere die Schlussfolgerungen der Bürgerinitiative (BI) will das Mainzer Gesundheitsministerium so nicht auf sich sitzen lassen.
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„Mit Interesse habe ich Ihre Berichterstattung über das Gesundheitszentrum Glantal gelesen“, schreibt David Freichel, der Sprecher des Landesgesundheitsministers Clemens Hoch. Darin ging es auch um einen Facebook-Post der örtlichen BI. „Die dort aufgestellten Behauptungen“ will das Ministerium „gerne korrigierend einordnen“.