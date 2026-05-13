Ermittlungen in Meisenheim
Gesundheitszentrum: Ministerium wehrt sich gegen BI
Nach gut zwei Jahren Bauzeit konnte der GZG-Neubau am 19. Dezember 2014 eingeweiht werden. Damals war von den Turbulenzen um Ve
Nach gut zwei Jahren Bauzeit konnte der GZG-Neubau am 19. Dezember 2014 eingeweiht werden. Damals war von den Turbulenzen um Verkaufsansinnen und Ermittlungen noch nichts zu erahnen..
Roswitha Kexel

Die Berichterstattung über die anwaltlichen Ermittlungen am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) und insbesondere die Schlussfolgerungen der Bürgerinitiative (BI) will das Mainzer Gesundheitsministerium so nicht auf sich sitzen lassen.

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„Mit Interesse habe ich Ihre Berichterstattung über das Gesundheitszentrum Glantal gelesen“, schreibt David Freichel, der Sprecher des Landesgesundheitsministers Clemens Hoch. Darin ging es auch um einen Facebook-Post der örtlichen BI. „Die dort aufgestellten Behauptungen“ will das Ministerium „gerne korrigierend einordnen“.

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