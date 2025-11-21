Meisenheimer Gesundheitswesen Gesundheitszentrum: CDU-Politiker verlangen Antworten 21.11.2025, 16:00 Uhr

i Wie geht es weiter mit dem Gesundheitszentrum Glantal? Eine Schließung ist für den Betreiber, das Landeskrankenhaus, keine Option. Dieser sieht sich aber aber auch außer Stande, es wirtschaftlich weiterzubetreiben. Roswitha Kexel

Fragen stehen viele im Raum, Antworten gibt es wenige. Im Fall des krisengeschüttelten Gesundheitszentrums Glantal in Meisenheim verlangen Betroffene und Patienten nach Klarheit.

Der Fall schwelt seit Monaten: „Die Diskussion um die Zukunft des Gesundheitszentrums Glantal (GZG), die Pläne eines Verkaufs sowie die wiederholte Aussage der Geschäftsführung, die Weiterführung unter den Bedingungen der Krankenhausreform sei für das Landeskrankenhaus nicht möglich, haben in der Region zu erheblicher Verunsicherung geführt.







