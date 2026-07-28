Auf Sommertour kam Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ins Kreuznacher Salinental, wo der DRK Blutspendedienst West beileibe nicht nur Vollblut bereithält. Das Zentrum für Transfusionsmedizin liefert Plasma, Vollblut, Thrombozyten...
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Da liegt Pascal Maurer aus Niederhosenbach (Landkreis Birkenfeld), ziemlich entspannt und gut gelaunt – obwohl ihm gerade der wichtigste Körpersaft entzogen wird. Doch er macht es ja freiwillig, um anderen Menschen zu helfen. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung von maximal 65 Euro, aber am Montagmittag vor allem den dankbaren Händedruck eines Gesundheitsministers.