Politikbesuch in Kreuznach
Gesundheitsminister Clemens Hoch besucht DRK-Blutspende
Zu Gast bei der DRK-Blutspende im Salinental (von links) Claudia Eider (MdL SPD), Benjamin Albrecht (kaufmännischer Leiter), Ges
Zu Gast bei der DRK-Blutspende im Salinental (von links) Claudia Eider (MdL SPD), Benjamin Albrecht (kaufmännischer Leiter), Gesundheitsminister Clemens Hoch und Svenja Woestmann von der Blutspende. Spender ist Pascal Maurer aus Niederhosenbach.
Robert Neuber

Auf Sommertour kam Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ins Kreuznacher Salinental, wo der DRK Blutspendedienst West beileibe nicht nur Vollblut bereithält. Das Zentrum für Transfusionsmedizin liefert Plasma, Vollblut, Thrombozyten...

Lesezeit 2 Minuten
Da liegt Pascal Maurer aus Niederhosenbach (Landkreis Birkenfeld), ziemlich entspannt und gut gelaunt – obwohl ihm gerade der wichtigste Körpersaft entzogen wird. Doch er macht es ja freiwillig, um anderen Menschen zu helfen. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung von maximal 65 Euro, aber am Montagmittag vor allem den dankbaren Händedruck eines Gesundheitsministers.
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