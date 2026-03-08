Irrflug einer Hackenheimerin Gestrandet am Golf: So kam junge Urlauberin zurück Cordula Kabasch 08.03.2026, 12:00 Uhr

i Francesca Matic aus Hackenheim reiste drei Wochen durch Sri Lanka. Der Rückflug verlief dann aber unplanmäßig: Sie strandete im Golfstaat Oman. Francesca Matic

Bilderbuchferien auf Sri Lanka endeten plötzlich in der Krisenregion am Golf: Eine Touristin aus Hackenheim sollte auf dem Rückweg in Katar zwischenlanden, ehe es Richtung Frankfurt geht. Doch sie strandete im Oman. Protokoll einer Rückreise.

Drei Wochen Sri Lanka, Palmen, Strand und Elefanten – das war der Plan von Francesca Matic aus Hackenheim, ehe sie nach Südostasien aufbrach. Der Urlaub war eine Rucksackreise wie im Bilderbuch, doch dann kam der Rückflug – und der geriet dramatisch. Francesca Matic sollte eigentlich nach ihrem Abflug aus Sri Lankas Hauptstadt Colombo in Katar zwischenlanden, strandete aber im Golfstaat Oman: Der Luftraum über Katar wurde wegen des Iran-Kriegs ...







