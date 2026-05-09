Nach Angriff auf Schwanennest Geschlüpfte Küken planschen quietschfidel auf der Nahe Markus Kilian 09.05.2026, 16:00 Uhr

i Nachdem das Gelege einer Schwanenfamilie am Naheufer Ende April angegriffen worden war, gab es jetzt gute Nachrichten: Küken sind geschlüpft und machten ihre ersten Schwimmübungen. Diether Becker

Ein Akt der Tierquälerei führte zu Empörung – doch jetzt gibt es Hoffnung: Einige geschlüpfte Schwanenküken machen ihre ersten Schwimmübungen. Wie zwei Senioren die frohe Nachricht digital teilten.

Totgesagte leben länger: Nach dem Angriff auf ein Schwanennest am Naheufer ist vor wenigen Tagen offenbar dennoch ein Teil der Küken geschlüpft, und sie planschen nun putzmunter um ihre Schwanenmutter. Ende April hatte ein Unbekannter mutmaßlich mutwillig auf die Schwanenmutter und einzelne Eier eingeschlagen, was in der gesamten Kurstadt für Empörung führte.







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