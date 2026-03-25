Warum ist das Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände gescheitert? Die SPD fordert Antworten von Stadtchef Ruegenberg, der deswegen in der Kritik steht.
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Die SPD-Fraktion des Bad Sobernheimer Stadtrats fordert von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) eine umfassende und öffentliche Erklärung zu den Hintergründen des gescheiterten Hotelprojekts auf dem Kessel’schen Gelände. Wie berichtet haben Investor Felix Kehl und seine Frau Elisa, die den Schmidtburger Hof in Weiler betreiben, das Projekt aufgegeben und dies dem Stadtbürgermeister diese Woche mitgeteilt.