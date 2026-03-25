SPD fordert Antworten
Gescheitertes Hotelprojekt: Was sind die Hintergründe?
Das Kessel'sche Gelände in Bad Sobernheim. Das Hotelierspaar Elisa und Felix Kehl hat ihr Hotelprojekt auf dem Gelände in der Ba
Das Kessel'sche Gelände in Bad Sobernheim. Das Hotelierspaar Elisa und Felix Kehl hat ihr Hotelprojekt auf dem Gelände in der Bad Sobernheimer Innenstadt aufgegeben.
Silke Jungbluth-Sepp

Warum ist das Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände gescheitert? Die SPD fordert Antworten von Stadtchef Ruegenberg, der deswegen in der Kritik steht. 

Lesezeit 3 Minuten
Die SPD-Fraktion des Bad Sobernheimer Stadtrats fordert von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) eine umfassende und öffentliche Erklärung zu den Hintergründen des gescheiterten Hotelprojekts auf dem Kessel’schen Gelände. Wie berichtet haben Investor Felix Kehl und seine Frau Elisa, die den Schmidtburger Hof in Weiler betreiben, das Projekt aufgegeben und dies dem Stadtbürgermeister diese Woche mitgeteilt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren