Mit einer Schweigeminute für Gerhard Krüger hat die jüngste Sitzung des Stromberger Stadtrats begonnen. Vom Tod des Beigeordneten der Stadt, der Anfang Mai überraschend verstorben war, zeigte sich Stadtbürgermeister Claus-Werner Dapper-Fichtner persönlich sehr betroffen. Krüger hatte sich fachlich kompetent unter anderem für den vom Stadtrat beschlossenen Neubau der Kindertagesstätte sowie die Erweiterung der Kinderkrippe eingesetzt. Seinen Arbeitsbereich Jugend, Senioren, Soziales, Kindertagesstätte und Kinderkrippe wird künftig Gertrud Bendix (SPD) übernehmen. Die von den Sozialdemokraten vorgeschlagene Kandidatin erhielt mit 16 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme das Votum der Stadtratsmitglieder und wurde vom Stadtbürgermeister offiziell in ihrem Ehrenamt verpflichtet.

Appell: Klimaanpassung sicherstellen

Mit der vom Stadtrat verabschiedeten, zuvor mit fachlicher Hilfe geänderten Gestaltungssatzung „Begrünung und Klima der Stadt Stromberg“ soll insbesondere einem zukünftig angemessenen Klimaschutz Rechnung getragen werden. Die Satzung sei „gut für unsere Stadt und auch nicht überreguliert“, betonte die Beigeordnete Desiree Palmes. Ziel der geänderten Satzung ist, die „Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung von Grundstücksfreiflächen und die Begrünung baulicher Anlagen in Klima-angepasster Form sicherzustellen und damit gesunde Lebensverhältnisse zu garantieren und die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren“.

Grundstücksfreiflächen sollen daher mit einheimischen Bäumen, Sträuchern sowie Rasen- und Wiesenflächen dauerhaft bepflanzt sein. Aufschüttungen aus Kies oder Schotter sind nicht mehr zulässig. Befestigte Zufahrten, Wege und Kfz-Stellflächen sollen auf das notwendige Maß beschränkt werden und möglichst wasserdurchlässig sein. Bei Stellplätzen muss für eine „ausreichende Verschattung gesorgt“ werden. Je angefangenen, vier oberirdischen Stellplätze für Pkw muss ein standortgerechter, mittelkroniger Laubbaum gepflanzt werden.

Kein Kunststoff oder Maschendraht mehr

Die Dächer von Carports, Garagen und Nebenbauten mit einer Neigung von bis zu 20 Grad „sind extensiv zu begrünen“. Jedoch können hier auch in Kombination Solaranlagen installiert werden. Grundstückseinfriedungen sollten möglichst mit Hecken realisiert werden. Sichtschutzzäune aus Kunststoff oder Maschendraht soll es nicht mehr geben. Eine Broschüre, in der die Gestaltungssatzung detailliert erläutert wird, werde noch an die Haushalte der Stadt verteilt, informierte Palmes. Nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt soll die neue Satzung voraussichtlich am 1. Oktober in Kraft treten.

Die Anregung der WGS-Fraktion, die Blühflächen der Stadt gezielt mit Frühblühern wie Krokussen zu ergänzen, um damit insbesondere für Wildbienen und Hummeln wertvolle Nahrungsquellen zu schaffen, nahm der Stadtrat positiv auf. Ebenso befürworteten die Ratsmitglieder den Vorschlag der CDU, auf dem Friedhof ein extra Grabfeld für „Sternenkinder“, also für vor, während oder kurz nach der Geburt verstorbene Babys anzulegen.