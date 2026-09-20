Kreuznacher Bauernmarkt
Gerne regional, billig aber auch – das erzeugt Druck
Heimisches Obst zog beim Bauernmarkt groß und klein an.
Heimisches Obst zog beim Bauernmarkt groß und klein an.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Bauernmarkt in Bad Kreuznach sorgte einmal mehr für Riesenandrang in der Rüdesheimer Straße. Den Landwirten macht aber nicht nur das Klima zu schaffen, sondern auch die Preisvorstellung der Kunden. 

Lesezeit 2 Minuten
Die 31. Auflage des Bad Kreuznacher Bauernmarktes mit dem Tag der offenen Tür im Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) war der erwartete Besuchermagnet. Sicher war die Rede von DLR-Leiter Michel Lipps eine der nachdenklichsten, die je zur Eröffnung des Bauernmarktes gehalten wurde.
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