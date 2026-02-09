Gewobau will Geld von Seeger: Gericht: Keine Chance auf 1 Million Euro Schadensersatz
Gewobau will Geld von Seeger
Gericht: Keine Chance auf 1 Million Euro Schadensersatz
1 Million Euro fordert die Gewobau von ihrem fristlos entlassenen Ex-Chef Karl-Heinz Seeger – doch das Gericht sieht kaum Chancen. Warum Seeger wohl keinen Cent selbst zahlen muss und was jetzt auf die Stadt zukommt.
Lesezeit 4 Minuten
Das Ende der langen, eigentlich erfolgreichen, mittels einer fristlosen Kündigung beendeten Amtszeit von Ex-Gewobau-Chef Karl-Heinz Seeger wird derzeit juristisch aufgearbeitet. Ihr umstrittenes Ende und die Gründe dafür sind derzeit Inhalt eines Prozesses vor der 4.