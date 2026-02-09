Gewobau will Geld von Seeger Gericht: Keine Chance auf 1 Million Euro Schadensersatz 09.02.2026, 18:00 Uhr

i Da war die Welt noch in Ordnung - zumindest oberflächlich. Das Foto stammt aus dem Januar 2024 und zeigt Oberbürgermeister Emanuel Letz, Gewobau-Chef Karl-Heinz Seeger und Aufsichtsratschef Manfred Rapp. Norbert Krupp

1 Million Euro fordert die Gewobau von ihrem fristlos entlassenen Ex-Chef Karl-Heinz Seeger – doch das Gericht sieht kaum Chancen. Warum Seeger wohl keinen Cent selbst zahlen muss und was jetzt auf die Stadt zukommt.

Das Ende der langen, eigentlich erfolgreichen, mittels einer fristlosen Kündigung beendeten Amtszeit von Ex-Gewobau-Chef Karl-Heinz Seeger wird derzeit juristisch aufgearbeitet. Ihr umstrittenes Ende und die Gründe dafür sind derzeit Inhalt eines Prozesses vor der 4.







