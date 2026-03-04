In Windesheim kennt ihn jeder Gerhard Horteux hat 30 Jahre lang segensreich gewirkt Dieter Ackermann 04.03.2026, 18:00 Uhr

i Gerhard Horteux (3. von links), Ehefrau Rosel und Tochter Melanie, im Kreis von Schwestern und Brüder im Amt: Holger Werries (von links) Kooperator Phu Tho Mai, Martin Ibeh, Gemeindereferentin Uschi Vogt, Ulrich Britten, und Gemeindereferentin Sabine Brühl-Kind. Dieter Ackermann

Nach 30 Jahren segensreichem Wirken verabschiedet sich Gerhard Horteux in den Ruhestand. Ein bewegender Gottesdienst würdigt seine Verdienste als Brückenbauer der Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim.

In einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Marien Windesheim, den die örtliche katholische Kirchenmusik, der Guldentaler Chor TonART und Peter Zimmermann an der Orgel mitgestalteten, wurde Gemeindereferent Gerhard Horteux nach 30 Jahren segensreichem Wirken in der Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim mit herzlichen Worten des Dankes und der Wertschätzung sowie viel Beifall in den Ruhestand verabschiedet.







