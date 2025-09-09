Der Bad Kreuznacher VG-Rat hat sich zwar schließlich für die Installation eines Gerüstturms ausgesprochen, allerdings zugleich Kritik geäußert – am Aussehen sowie an den Kosten.

Wenn es in einem Gebäude brennt, zählt jeder Rettungsweg, über den Betroffene ins Freie gelangen können. Gerade für öffentliche Einrichtungen ein Muss – so auch für die Grundschule Frei-Laubersheim. Für den Anbau fehlt allerdings noch ein zweiter Rettungsweg. Bereits seit 2022 ist die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach als Träger in der Pflicht, den Fluchtweg einzurichten; in seiner jüngsten Sitzung hat der VG-Rat mehrheitlich grünes Licht für ein Außengerüst mit Treppe gegeben. Dabei spielten nicht nur die Kosten eine Rolle.

„Es gab viele Verzögerungen durch einige Anpassungen. Deswegen hat das Verfahren, bis die Genehmigung vorlag, sehr lange gedauert“, erläuterte Nadja Masselter vom Bauamt der VG am Mittwoch das Prozedere bis zur Ausschreibung. Die Resonanz ist allerdings mau: Von fünf kontaktierten Firmen ist nur ein Angebot für knapp 82.000 Euro bei der Behörde eingegangen. Damit liegen die Kosten etwa 22 Prozent über der Schätzung des Architekten.

„Ich habe da Bauchschmerzen. Wir verschandeln das Gebäude.“

Michael Nickel (SPD)

Zu den Gerüstkosten kommen Schreinerarbeiten für Notstiege und eine Einhausung mit Zugangstür und Panikschloss, das nur von innen geöffnet werden kann. So können Unbefugte das Gerüst nicht von unten betreten. Dafür hatte die Ortsgemeinde plädiert, um möglichem Vandalismus vorzubeugen. Insgesamt liegen die Gesamtkosten damit bei gut 100.000 Euro.

„Ich habe da Bauchschmerzen“, äußerte sich Michael Nickel (SPD) zu dem Vorhaben. Es sei gefordert und man müsse es machen, betonte er, meinte jedoch: „Wir verschandeln das Gebäude.“ Wie VG-Bürgermeister Marc Ullrich (parteilos) entgegnete, lässt sich das Gerüst aus praktischer Sicht nicht auf der Rückseite des Gebäudes installieren, da dort der Schulhof ist. „Es ist eine Auflage, die gefordert ist.“ Der Vorschlag von Konny König (SPD), das obere Geschoss nicht zu nutzen und dafür weitere Container zu installieren, stieß beim VG-Chef auf Ablehnung: „Das spart nichts, das wird eher teurer.“

„Es gibt einen Ratsbeschluss für einen Anbau. Eine Treppe wollten wir nicht.“

Egbert Steinbach (CDU)

Wie die Frei-Laubersheimer Grundschule langfristig ausreichend Raum für die steigenden Schülerzahlen zur Verfügung stellen kann, ist noch ungeklärt. Im vergangenen Jahr hat die VG mit Containermodulen zunächst weitere Klassenräume geschaffen, allerdings gibt es schon seit Längerem Überlegungen, die Schule mittels weiterem Anbau oder Neubau zu erweitern. Daher ist auch der zweite Rettungsweg temporärer Natur. „Die Konstruktion ist vollständig rückbaubar und kann gegebenenfalls auch an neue Situationen angepasst oder für andere Gebäude benutzt werden“, heißt es aus dem VG-Bauamt.

Irritiert von der Beschlussvorlage zeigte sich Egbert Steinbach (CDU) mit Blick auf voherige Sitzungen zu dem Thema: „Es gibt einen Ratsbeschluss für einen Anbau. Eine Treppe wollten wir nicht.“ Diesen Beschluss habe man nie zurückgezogen. Laut Ullrich habe es sich dabei allerdings um „die ganz große Rettungsweglösung“ gehandelt. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“