Meisenheimer Weihnachtsmarkt
Genüsse für Augen, Ohr und Gaumen
Sterne mit Meisenheimer Motiven, der große, geschmückte Baum und das Weihnachtsdorf am Rapportierplatz sowie die Weihnachtsbeleuchtung und Tannenbäume in der Altstadt zaubern Adventsstimmung in die Marktlandschaft.
Roswitha Kexel

In Meisenheim wird es am Wochenende weihnachtlich: Mehr als 50 Stände, ein verkaufsoffener Sonntag und allerhand Musikalisches und Märchenhaftes erwarten die Marktgäste.

Lesezeit 1 Minute
In Riesenschritten steuern die Werbegemeinschaft Blickpunkt und die Stadt auf den Weihnachtsmarkt am Wochenende 29. und 30. November zu. Erstmals ist auch ein verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr, in den Weihnachtsmarkt eingebunden. Mehr als 50 Standbetreiber sind angemeldet und wollen mit ihrem Angebot den Markt am 1.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeihnachtsmarkt

Top-News aus der Region