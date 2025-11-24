Genüsse für Augen, Ohr und Gaumen

In Meisenheim wird es am Wochenende weihnachtlich: Mehr als 50 Stände, ein verkaufsoffener Sonntag und allerhand Musikalisches und Märchenhaftes erwarten die Marktgäste.

In Riesenschritten steuern die Werbegemeinschaft Blickpunkt und die Stadt auf den Weihnachtsmarkt am Wochenende 29. und 30. November zu. Erstmals ist auch ein verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr, in den Weihnachtsmarkt eingebunden.

Mehr als 50 Standbetreiber sind angemeldet und wollen mit ihrem Angebot den Markt am 1.