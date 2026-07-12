Wie sich der Globus-Handelshof seit 1969 zu einem der wichtigsten und größten Einkaufszentren der Region entwickelt hat. Und das allerwichtigste ist: Das kultige Fleischkäsebrötchen kostet auch 2026 nur einen Euro.
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Was 1969 als „Handelshof“ begann, hat sich in mehr als fünf Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Einkaufsstandorte der Region entwickelt. Die heutige Globus-Markthalle in Gensingen verbindet inzwischen Einkaufserlebnis, regionale Verbundenheit und moderne Serviceangebote auf einzigartige Weise.