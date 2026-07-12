Entwicklung des Handelshofs Gensinger Fleischkäsebrötchen ist und bleibt Megakult Edgar Daudistel 12.07.2026, 15:00 Uhr

i Wer hier in Gensingen vor der Pforte steht, kann nicht nur ein gigantisches Produktangebot erwarten, sondern zu Weihnachten Karrussell und Glühwein, und günstig tanken ist auch im Angebot. Edgar Daudistel

Wie sich der Globus-Handelshof seit 1969 zu einem der wichtigsten und größten Einkaufszentren der Region entwickelt hat. Und das allerwichtigste ist: Das kultige Fleischkäsebrötchen kostet auch 2026 nur einen Euro.

Was 1969 als „Handelshof“ begann, hat sich in mehr als fünf Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Einkaufsstandorte der Region entwickelt. Die heutige Globus-Markthalle in Gensingen verbindet inzwischen Einkaufserlebnis, regionale Verbundenheit und moderne Serviceangebote auf einzigartige Weise.







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