Bollants Spa in Bad Sobernheim
General Managerin Krug freut sich auf neuen Chefkoch
Britta Krug ist seit rund einem Jahr General Managerin bei Bollants Spa im Park. Aktuell managt sie die umfassende Sanierung.
Britta Krug ist seit rund einem Jahr General Managerin bei Bollants Spa im Park. Aktuell managt sie die umfassende Sanierung.
Rainer Gräff

Noch regieren die Handwerker im Bollants Spa in Bad Sobernheim. Doch schon bald sollen auch wieder andere Töne herrschen im renommierten Haus. Das betrifft auch die Küche und die Gastronomie.

Lesezeit 2 Minuten
Der Pool ist leer, ebenso der Küchenbereich. Überall wird noch gewerkelt im Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim. Am Tor hängt ein Schild: „Vorübergehend geschlossen bis Mitte Juni.“ Draußen surren die Rasenmäher, während in mühsamer Handarbeit das Unkraut aus Beeten und von Wegen entfernt wird.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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