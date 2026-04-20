Noch regieren die Handwerker im Bollants Spa in Bad Sobernheim. Doch schon bald sollen auch wieder andere Töne herrschen im renommierten Haus. Das betrifft auch die Küche und die Gastronomie.
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Der Pool ist leer, ebenso der Küchenbereich. Überall wird noch gewerkelt im Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim. Am Tor hängt ein Schild: „Vorübergehend geschlossen bis Mitte Juni.“ Draußen surren die Rasenmäher, während in mühsamer Handarbeit das Unkraut aus Beeten und von Wegen entfernt wird.