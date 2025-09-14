Die finale Genehmigung für den Windpark Zollstock wird in den nächsten Tagen erwartet. Windpark-Betreiber RWE hatte interessierte Bürger zu einem Infomarkt über die Windräder im Waldgebiet Zollstock geladen, bekam dort allerdings auch Gegenwind ab.

Die acht Windräder im Waldgebiet auf dem Zollstock bei Bad Sobernheim sind von der Kreisverwaltung genehmigt worden – mit einigen Auflagen. RWE liegt bereits der entsprechende Genehmigungsentwurf vor, die finale Baugenehmigung erwartet das Energieunternehmen nach eigenen Angaben in den nächsten Tagen, wie eine RWE-Sprecherin auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte.

i Acht Windräder werden den Windpark Zollstock bilden, davon werden fünf auf Bad Sobernheimer Gemarkung gebaut, zwei auf Flächen von Nußbaum und eines auf Monzinger Gemarkung. Silke Jungbluth-Sepp

Das bedeutet, dass auch Windrad Nummer acht, das in der Wasserschutzzone drei steht und sich in der Nähe von Trinkwasseranlagen der Verbandsgemeinde Nahe-Glan befinden wird, gebaut werden darf. Im Gutachten dazu heißt es laut RWE, „das Gesamtgefährdungspotenzial durch Bau und Betrieb“ werde „aus fachlicher Sicht als handhabbar angesehen“. Voraussetzung ist allerdings unter anderem der Bau eines Schutzwalls um den Bauplatz und Vorkehrungen, damit später keinerlei Schmierstoffe ins Grundwasser austreten können.

Für Windrad acht gibt es zudem Schallschutzauflagen wie eine nächtliche Abschaltung und reduzierte Betriebszeiten, so die RWE-Sprecherin.

Für den gesamten Windpark gibt es ebenfalls Vorgaben zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser. Für die Bauphase gilt etwa, dass Baugeräte nur außerhalb des Baugeländes oder auf entsprechend vorbereiteten Flächen betankt und gewartet werden dürfen, und Abwässer nicht in den Boden laufen dürfen. Außerdem sind Kompensationsmaßnahmen vorgegeben worden. „Diese beinhalten das Aufhängen von Quartierkästen, die Anlage von Quartierstrukturen, der Erhalt von Altbäumen sowie Ausgleichszahlungen“, so die Sprecherin.

Abschalten für Fledermausschutz

Weitere Auflagen für den Betrieb des Windparks gibt es nach RWE-Angaben auch beim Natur- und Umweltschutz. So gilt die auch sonst in Rheinland-Pfalz übliche nächtliche Standardabschaltung zum Fledermausschutz – meist zwischen April und Oktober.

RWE hatte sich lange Zeit bedeckt gehalten, und die Öffentlichkeit wegen des beschleunigten Genehmigungsverfahrens auch von Behördenseite keinerlei Chance auf Informationen über die Inhalte der Gutachten und die Details der Planung. Dies hat für viel Unmut bei den betroffenen Bürgern in der Region gesorgt. Nun liegt die Baugenehmigung faktisch vor, und RWE hatte am Donnerstag zu einer Infoveranstaltung in den Bad Sobernheimer Kaisersaal geladen.

i Solche Schaubilder veranschaulichten beim Infomarkt die Größe der geplanten Windräder auf dem Zollstock. Silke Jungbluth-Sepp

Wer dort allerdings auf Vorträge und eine Diskussionsveranstaltung in großer Runde gehofft hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen waren zu unterschiedlichen Fragestellungen Infotafeln im Kaisersaal aufgebaut, und RWE-Mitarbeiter standen den Interessierten Rede und Antwort.

Dort erfuhren sie unter anderem, dass RWE selbst ein Jahr lang Daten zu den auf dem Zollstock vorkommenden Vogelarten erhoben hat, dass der Gesetzgeber festgelegt hat, welche Abstände Windräder zu Vogelhorsten halten müssen und dass es im geplanten Baugebiet keine Konflikte mit Großvögeln geben wird.

Die Besucher konnten vom RWE-Team erfahren, dass der Abrieb von Schuhsohlen mit 9000 Tonnen pro Jahr ungefähr 50-mal so hoch ist, wie der Abrieb von allen Windrädern in Deutschland zusammen, und dass Autoreifen noch einmal ein Vielfaches dazu beitragen.

i Auf Stellwänden hatte das RWE-Team im Kaisersaal Informationensmaterial ausgehängt, so auch diese Karte zur Lage des künftigen Windparks Zollstock. Silke Jungbluth-Sepp

Sie lernten, dass die Windräder auf dem Zollstock vom Hersteller Nordex kommen, konkret vom Typ N163/6.X TCS 164, und dass am Standort jedes der acht Windräder für den Bau 1,3 Hektar Wald gerodet werden – plus Flächen für die Zufahrten. Rund 0,5 Hektar sollen nach der Bauphase rund um jede Anlage wieder aufgeforstet werden. Sie erfuhren auch, wie Windräder nach 30 Jahren Betriebszeit recycelt werden, und dass sich die Rotoren weit über der Baumwipfelhöhe von 40 Metern drehen – der tiefste Punkt der Rotoren liegt bei 82 Metern.

Sollte ein Windrad mitten im Wald Feuer fangen, gilt nach Angaben des Projektleiters ein Brandschutzkonzept. Üblicherweise lasse man die Anlagen kontrolliert abbrennen, und verhindere nur ein Übergreifen – zumal Wehrleute ohnehin keine Chance haben, in Höhe der Nabe auf 164 Metern zu löschen. Brände kommen nach seinen Angaben jedoch äußerst selten vor, bislang meist nur in Anlagen der ersten Generation. Die Technik habe sich seither deutlich verbessert, sagte er.

Die Gegner des Projekts, für das fünf Windräder auf kommunalen Flächen von Bad Sobernheim, die übrigen auf Nußbaumer und Monzinger Areal gebaut werden, waren im Kaisersaal mit Plakaten und Kritik vertreten. Sie sammeln Geld, um das Projekt mit juristischer Hilfe angreifen zu können. Dies ist möglich, sobald die Baugenehmigung offiziell vorliegt. Dann ist im ersten Schritt ein Widerspruch gegen die Genehmigung durch die Kreisverwaltung möglich, im zweiten Schritt ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz.

i Bei der RWE-Veranstaltung im Kaisersaal wurde auch Protest gegen den Windpark Zollstock laut. Die Gegner kritsieren den Eingriff in das Waldgebiet und lehnen den Standort ab. Silke Jungbluth-Sepp

Vehemente Kritik äußerten die Gegner am verborgenen Ablauf des Genehmigungsverfahrens. „Die Gutachten gehören an die Öffentlichkeit, es ist ein subtiler Demokratieabbau, wenn sie unter Verschluss bleiben“, sagte Monika Kirschner-Ludwig. Dass RWE den Infomarkt so angelegt habe, dass eine offene und kritische Diskussion wie in einer Podiumsveranstaltung gar nicht erst möglich wurde, war ebenfalls ein von den Besuchern häufig angesprochener Vorwurf. „Natürlich hat RWE eigene Interessen“, stellte auch Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg fest. Wer sich allerdings informieren wolle, könne bei der Veranstaltung tatsächlich alle Infos einholen, ergänzte er.

Windräder könnten ab 2029 Strom liefern

Sollte auf juristischem Weg der Windpark nicht ausgekontert werden, könnten im Winter 2026/2027 die Rodungsarbeiten starten und die Windräder ab 2029 Strom über ein eigenes Umspannwerk liefern – sofern Westnetz bis dahin die Stromleitung entsprechend verstärkt hat. Für die Bad Sobernheimer ist das grundsätzlich eine gute Nachricht, denn die zu erwartenden Einnahmen für die klamme Stadt liegen bei mehr als einer Million Euro jährlich. Voraussichtlich werden sich diese Pachteinnahmen ab 2026 im Haushalt niederschlagen.