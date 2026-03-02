Bad Kreuznach kommt zusammen Gemeinsames Fastenbrechen als Zeichen der Vielfalt 02.03.2026, 20:00 Uhr

i Reichlich gedeckt war der Tisch beim Fastenbrechen (Iftar) Freitagabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zeigt sich, wie Glaube Menschen verbindet. Beim Fastenbrechen treffen verschiedene Kulturen aufeinander und feiern Gemeinsamkeiten. Ein Abend voller Begegnungen und interkultureller Impulse.

Unterschiedliche religiöse Kulturen können sich durchaus gegenseitig befruchten. Das wurde beim gemeinsamen Fastenbrechen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus deutlich, zu dem die Interkulturelle Gemeinde „An Nahe und Glan“, „Ramadan together“ sowie das Akademische Bildungs-Center eingeladen hatten.







