Bad Kreuznach kommt zusammen: Gemeinsames Fastenbrechen als Zeichen der Vielfalt
Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zeigt sich, wie Glaube Menschen verbindet. Beim Fastenbrechen treffen verschiedene Kulturen aufeinander und feiern Gemeinsamkeiten. Ein Abend voller Begegnungen und interkultureller Impulse.
Lesezeit 1 Minute
Unterschiedliche religiöse Kulturen können sich durchaus gegenseitig befruchten. Das wurde beim gemeinsamen Fastenbrechen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus deutlich, zu dem die Interkulturelle Gemeinde „An Nahe und Glan“, „Ramadan together“ sowie das Akademische Bildungs-Center eingeladen hatten.