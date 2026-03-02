Bad Kreuznach kommt zusammen
Gemeinsames Fastenbrechen als Zeichen der Vielfalt
Reichlich gedeckt war der Tisch beim Fastenbrechen (Iftar) Freitagabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zeigt sich, wie Glaube Menschen verbindet. Beim Fastenbrechen treffen verschiedene Kulturen aufeinander und feiern Gemeinsamkeiten. Ein Abend voller Begegnungen und interkultureller Impulse.

Lesezeit 1 Minute
Unterschiedliche religiöse Kulturen können sich durchaus gegenseitig befruchten. Das wurde beim gemeinsamen Fastenbrechen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus deutlich, zu dem die Interkulturelle Gemeinde „An Nahe und Glan“, „Ramadan together“ sowie das Akademische Bildungs-Center eingeladen hatten.

