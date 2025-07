Das waren ein Wochenende und ein Wochenbeginn, die den Leitspruch der Feuerwehr „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ auf eindrucksvolle Weise bestätigte. Innerhalb von nur 48 Stunden mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirn gleich drei verschiedene Einsatzlagen bewältigen – vom Flächenbrand über Unwetterschäden bis hin zu drohenden Überflutungen.

Am Samstagabend war es zunächst ein Flächenbrand oberhalb des Sportplatzes Halmen, der die Kirner Feuerwehr auf den Plan rief. Bei großer Trockenheit brannte dort eine etwa zehn mal zehn Meter große Wiesenfläche. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Nur 24 Stunden später, am Sonntagnachmittag, fegte eine Gewitterfront über den Kreis Bad Kreuznach hinweg. Auch die Stadt Kirn blieb nicht verschont: Mehrere Bäume stürzten um, unter anderem am Lohweg und in der Innenstadt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Gefahrenstellen zu beseitigen.

Der dritte Einsatz folgte am Montagabend gegen 21.20 Uhr in Meckenbach. Nach einem kurzen, aber heftigen Starkregen ergoss sich eine Schlammlawine mit Geröll, Blättern und Ästen vom Hang oberhalb des Ortes in Richtung Wohnbebauung. Ein Gitterrost samt Regenablauf wurde binnen Minuten verstopft, und das aufgestaute Wasser drohte, in mehrere Wohnhäuser einzudringen.

Die Feuerwehren aus Meckenbach und Kirn wurden alarmiert und waren schnell vor Ort. Gemeinsam mit rund 30 engagierten Bürgern, dem Fachunternehmen „SRP2H Sinkkastenreinigung Patrick Hoth“ sowie etwa 20 Feuerwehrleuten unter der Leitung von Wehrleiter Markus Späth und seinem Stellvertreter Thorsten Borger gelang es, den Ablauf wieder freizulegen. Mit Schaufeln und Hochdruck-Wasserstrahl wurde das Geröll beseitigt – während des gesamten Einsatzes regnete es weiter stark. Durch das schnelle und koordinierte Handeln konnte größerer Schaden an den Wohnhäusern verhindert werden.