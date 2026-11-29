Adventsidee in VG Nahe-Glan Gemeinsam Weihnachtslieder erklingen lassen – aber neu Roswitha Kexel 29.11.2026, 11:30 Uhr

i Die Schlosskirche Meisenheim wird zur „Lichterkirche“ an den Adventssonntagen, 6. und 20. Dezember, jeweils 17 Uhr. Roswitha Kexel

Der neue Kantor Gerd-Peter Münden bringt unter den Titeln „Singt Weihnachten“, „Lichterkirchen“ und „Singgottesdiensten“ neue Ideen in der Advents- und Weihnachtszeit in die Kirchen in der Region Meisenheim und Bad Sobernheim.

Auf ein umfassendes Musik- und Konzertprogramm dürfen sich die Gemeindeglieder der evangelischen Johannitergemeinde und der Paul-Schneider-Gemeinde freuen. Gerd-Peter Münden, der umtriebige neue Kantor der beiden Kirchengemeinden, der am 1. August dieses Jahres die zuvor vakante Stelle angetreten hat, bringt unter den Titeln „Singt Weihnachten“, „Lichterkirchen“ und „Singgottesdiensten“ neue Ideen in der Advents- und Weihnachtszeit in die ...







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