Wildvogel in Kirn gerettet Gemeinsam für die Gans: Rettungsaktion gelungen 05.10.2026, 19:46 Uhr

i Erfolgreiche Rettung nach mehreren Versuchen: Einsatzkräfte befreien die Graugans von einer Angelschnur samt Köder. Polizeiinspektion Kirn

Dritter Anlauf, großes Aufgebot: Nach zwei gescheiterten Versuchen fingen Einsatzkräfte an der Nahe eine verwickelte Graugans ein. Polizei, Feuerwehr und ein Jagdberechtigter befreiten das widerspenstige Tier von einer Angelschnur.

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem zwei Rettungsversuche in den vergangenen Tagen noch gescheitert waren, konnte eine Graugans am Montag im Bereich des Schülerkiesels in Kirn schließlich erfolgreich eingefangen und versorgt werden, berichtet die Kirner Polizei.







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