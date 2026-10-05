Dritter Anlauf, großes Aufgebot: Nach zwei gescheiterten Versuchen fingen Einsatzkräfte an der Nahe eine verwickelte Graugans ein. Polizei, Feuerwehr und ein Jagdberechtigter befreiten das widerspenstige Tier von einer Angelschnur.
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Aller guten Dinge sind drei: Nachdem zwei Rettungsversuche in den vergangenen Tagen noch gescheitert waren, konnte eine Graugans am Montag im Bereich des Schülerkiesels in Kirn schließlich erfolgreich eingefangen und versorgt werden, berichtet die Kirner Polizei.