Der Ortsgemeinderat Pfaffen-Schwabenheim hat am Donnerstag einstimmig der dritten Änderung des Bebauungsplanes „Am Schützensteeg“ zugestimmt. Dennoch wirklich passiert ist damit noch gar nichts, denn über die Zukunft, was künftig im Gewerbegebiet sein wird und darf, entscheidet erst das Baugenehmigungsverfahren. Schwerer für die Anlieger dürfte zunächst die Ankündigung von Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas wiegen, dass er über die Kreisverwaltung Ordnung im Gewerbegebiet schaffen will. Sollte die Kreisverwaltung nicht handeln, will der Ortsbürgermeister sie dazu notfalls juristisch zwingen.

„Wir wollen dort wieder Zustände einführen, wie sie rechtens sind“, erklärte Haas am Ende der Ratssitzung. Die Ankündigung könnte für Bewohner des Gewerbegebietes weitreichende Folgen haben. Denn Wohnen als solches, wie es derzeit teils dort praktiziert wird, ist im Gewerbegebiet überhaupt nicht zulässig. Lediglich eine Betriebsleiterwohnung ist erlaubt. Folglich dürfte – sollten Ortsgemeinde und Kreisverwaltung Ernst machen – niemand dort wohnen, der keinen Betrieb dort unterhält. „Die Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim beabsichtigt durch die dritte Änderung des Bebauungsplanes ‚Am Schützensteeg’, das Gewerbegebiet im Sinne aktueller betrieblicher Anforderungen an moderne Gewerbestandorte weiterzuentwickeln und die gewerbliche Nutzbarkeit der Grundstücke im Geltungsbereich zu verbessern“, informierte Planer Andreas Jestaedt vom Planungsbüro Jestaedt und Partner.

i Was ein künftiger Eigentümer der Fläche im Gewerbegebiet dort machen kann, wird erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geregelt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Ausschluss selbstständiger Lagerplätze und Lagerhäuser im Rahmen der zweiten Änderung des Bebauungsplans im Jahr 2019 hat nicht zu einer Attraktivitätssteigerung und besseren Auslastung des Gewerbegebiets im Sinne der städtebaulichen Vorstellungen der Ortsgemeinde geführt. In der praktischen Umsetzung haben sich insbesondere der generelle Ausschluss selbstständiger Lagerhäuser und Lagerplätze sowie die festgesetzte maximale Gebäudehöhe von zehn Metern als Faktoren erwiesen, die die planerische Flexibilität einschränken und somit einer bedarfsgerechten Nutzung durch moderne Gewerbebetriebe nicht in ausreichendem Maße Rechnung tragen. Diese Faktoren erschweren das Erreichen des städtebaulichen Ziels der Ortsgemeinde, die Auslastung des Gewerbegebietes zu erhöhen.

Mit der dritten Änderung des Bebauungsplans ist es der Ortsgemeinde möglich, im Falle selbstständiger Lagerhäuser und Lagerplätze zu prüfen, ob die Anlagen mit den städtebaulichen Zielen des Bebauungsplans vereinbar sind. Weiterhin wird die zulässige Gebäudehöhe von 10 auf 12,5 Meter erhöht. Jestaedt sieht in der Erhöhung keine Problematik, da schon jetzt im Osten des Gewerbegebietes, das näher an der Wohnbebauung liegt, 15 Meter zugelassen sind. Die insgesamt 39 Einwände aus der Bevölkerung tat Stadtplaner Jestaedt nicht einfach ab, unterstrich aber, dass wasserrechtliche oder lärmschutzrechtliche sowie weitere Fragen Punkte sind, die im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu klären sind.